बेवफाई के शक में गर्लफ्रेंड के सीने पर पेचकस से किए 51 वार, बॉयफ्रेंड को हुई उम्रकैद की सजा
बेवफाई के शक में गर्लफ्रेंड के सीने पर पेचकस से किए 51 वार, बॉयफ्रेंड को हुई उम्रकैद की सजा

Korba News-कोरबा में बॉयफ्रेंड ने सीने पर पेचकस से 51 बार गोदकर गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी. अब इस मामले में कोर्ट ने आरोपी बॉयफ्रेंड को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. आरोपी गुजरात से फ्लाइट लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचा था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 11, 2025, 11:17 PM IST
बेवफाई के शक में गर्लफ्रेंड के सीने पर पेचकस से किए 51 वार, बॉयफ्रेंड को हुई उम्रकैद की सजा

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में गर्लफ्रेंड से दुष्कर्म किया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी. मामला इतना भयावह था कि कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस घटना की वजह सिर्फ एक शक था, आरोपी को शक था युवती किसी और से बात करती है.आरोपी बस कंडक्टर गुजरात से फ्लाइट लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचा था. हत्या से पहले आरोपी ने युवती की मां को कॉल कर धमकी दी थी. 

बस में हुई थी दोस्ती
यह घटना 24 दिसंबर 2022 की है. मामला कोरबा जिले के सीएसईबी चौकी क्षेत्र का है. आरोपी सहबान खान गुजरात का रहने वाला था. वह जयपुर में बस कंडक्टर की नौकरी करता था और चिश्ती बस सर्विस में कार्यरत था. बस कोरबा से जयपुर चलती थी, जिससे दोनों की मुलाकात हुई. युवती मदनपुर क्षेत्र में पढ़ाई कर रही थी और बस से सफर करते हुए दोनों में दोस्ती हुई, जो आगे चलकर प्यार में बदल गई.

शक के कारण कर दी हत्या
धीरे-धीरे दोनों के रिश्ते मजबूत हुए और बॉयफ्रेंड ने शादी का मन बना लिया। लेकिन इसी दौरान युवती किसी दूसरे युवक से बातचीत करने लगी. बॉयफ्रेंड को जब इस बात का पता चला तो वह बेहद नाराज हो गया. उसने युवती को बातचीत बंद करने को कहा और यहाँ तक कि उसकी माँ को फोन कर धमकी दी. युवती ने उसकी बात नहीं मानी. इससे आरोपी के मन में गुस्सा भर गया. उसने योजना बनाई और हत्या की साजिश रच डाली.

फ्लाइट से पहुंचा हत्या करने
24 दिसंबर को आरोपी अहमदाबाद से फ्लाइट लेकर रायपुर पहुंचा और वहां से कोरबा आया. होटल सलीम में ठहरकर वह मौका देखकर युवती के घर पहुंचा. वहां दोनों में विवाद हुआ और आरोपी ने पहले युवती से दुष्कर्म किया. इसके बाद नृशंसता की हद पार करते हुए पेचकस से उसके सीने पर 51 बार वार किए. युवती की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद आरोपी उसी दिन फ्लाइट से गुजरात भाग गया. अब इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

