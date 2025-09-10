CAF जवान ने दोहरे हत्याकांड को दिया अंजाम, साली और ससुर को मारी गोली, छुट्टी लेकर पहुंचा था

Double Murder in Korba-छत्तीसगढ़ के कोरबा में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (CAF) जवान ने अपनी सर्विस राइफल से साली और चाचा ससुर को गोली मार दी. गोली लगने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. इस वारदात को अंजाम देने के बाद भाग रहे जवान को ग्रामीणों ने पकड़ लिया. ग्रामीणों ने जवान को पुलिस के हवाले कर दिया. वहीं घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने चक्काजाम कर दिया है. यह पूरी घटना हरदी बाजार थाना इलाके की है. पुलिस ने जवान की सर्विस इंसास राइफल जब्त कर ली है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है.

विवाद के कारण पत्नी से हुआ अलग

मृतकों की पहचान साली मदालसा बिन्धराज और चाचा ससुर राजेश कुमार के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, मड़वारानी स्थित सीएएफ कैंप में जवान टेसराम बिंझवार उर्फ जगन्नाथ बिंझवार आरमोरार के पद पर पदस्थ है. दो साल पहले उसकी शादी अवध बाई से हुई थी. पति-पत्नी के बीच विवाद के चलते पारिवारिक बैठक के बाद दोनों अलग हो गए थे.

सर्विस राइफल लेकर गांव

बुधवार को रिजर्व बल में जवान टेसराम की ड्यूटी लगी हुई थी. लेकिन वह सुबह ड्यूटी छोड़कर पैदल ही महुआ-डी से अपने घर पहुंच गया. वहां से उसने अपनी सर्विस राइफल उठाई और सीधे उमेंदी भांठागांव पहुंचा. जिसके बाद मंदिर चौक के पास घर में घुसकर साली को 2 गोली मारी. साली को गोली मारने के बाद जब वह भागने लगा तो चाचा राजेश ने पकड़ने के लिए दौड़ लगाई. इसी दौरान उसने चाचा ससुर को भी 2 गोली मार दी. गोली लगने के कारण दोनों की मौत हो गई.

गांववालों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा

इस वारदात के बाद भागने की कोशिश कर रहे आरोपी जवान को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. हरदी बाजार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी का कहना है कि, शुरुआती जांच में घरेलू विवाद की वजह सामने आई है. लेकिन मामले की विस्तार से जांच की जाएगी, उसके बाद ही वजह स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है.

