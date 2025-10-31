Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2982927
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

शराब के नशे में कोबरा कमांडो का आतंक! पड़ोसी के घर पर पत्थरबाजी और मारपीट, FIR दर्ज

Korba News-कोरबा में एक सीआरपीएफ के जवान ने शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया. जवान ने पड़ोसियों से हुए पुराने विवाद को लेकर मारपीट की. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 31, 2025, 04:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शराब के नशे में कोबरा कमांडो का आतंक! पड़ोसी के घर पर पत्थरबाजी और मारपीट, FIR दर्ज

FIR Against CRPF Jawan-छत्तीसगढ़ के कोरबा में सीआरपीएफ के जवान ने जमकर उत्पात मचाया. सीआरपीएफ के जवान हेमंत सिंह ने शराब के नशे में पड़ोसियों से बोरिंग चलाने को लेकर हुए विवाद के बाद जवान ने मारपीट की. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

सीआरपीएफ कोबरा में कमाड़ों है आरोपी
इस मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतिश ठाकुर ने बताया कि आरोपी जवान हेमंत सिंह सीआरपीएफ कोबरा कमांडो में पदस्त है. उसका विवाद पड़ोस में रहने वाले अशोक कुमार के परिवार के साथ हुआ. बताया जा रहा है कि नशे की हालत में जवान ने अशोक कुमार के घर पर पत्थरबाजी की और परिवार जब बाहर आया तो उनके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की. 

हैंडपंप को लेकर हुए था विवाद
घटना को लेकर अशोक कुमार के परिवार वालों ने बताया कि जब जवान हेमंत से उसके व्यवहार का कारण पूछा गया, तो उसके कहा कि आप लोगों को यहां किसने बसाया और किसके कहने पर यहां रहते हैं. इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और मारपीट शुरू कर दी. इससे पहले भी घर के बाहर लगे हैंडपंप को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो चुका था. 

Add Zee News as a Preferred Source

जवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज
इस घटना की सूचना 112 और बांकी मोंगरा थाना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़ाई शांत कराई, इसके बाद शिकायत दर्ज करने को कहा. बांकी मोंगरा थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर जवान हेमंत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है. 

यह भी पढ़ें-क्रेन में फंसे सांसद महोदय, गुस्साए तो ऑपरेटर को जड़ दिया थप्पड़, Video वायरल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Korba की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsCG NewsKorba News

Trending news

mp news
क्रेन में फंसे सांसद महोदय, गुस्साए तो ऑपरेटर को जड़ दिया थप्पड़, Video वायरल
indore kinnar protest
‘दुष्कर्मियों को फांसी दो…’ इंदौर में किन्नरों का फूटा गुस्सा, सड़कों पर प्रदर्शन
narmada parikrama
बड़वानी: बस पलटने से महिला की मौत, नर्मदा परिक्रमा पर जा रहे 30 श्रद्धालु घायल
MPPSC News
'पैसे दो - नौकरी लो' वाले गिरोह से रहें सावधान! अब इस ईमेल पर करें सीधी शिकायत
raipur news
महिला संग आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए कथा वाचक; गुस्साई भीड़ ने की जमकर पिटाई
chhindwara syrup case
89 रुपए के कफ सिरप में 54 रुपए कमीशन, बच्चों की मौत मामले में बड़ा खुलासा
mp attendance
अब चेहरे से लगेगी हाजिरी! एमपी के सभी नगर निकायों में शुरू होगा फेस बेस्ड सिस्टम
dev uthani ekadashi
‘बाल विवाह मुक्त एमपी’ की ओर बड़ा कदम! देव उठनी पर प्रदेश में जागरूकता अभियान शुरू
child marriage
MP में बाल विवाह रोकने के लिए सरकार ने बनाई रणनीति, नियम तोड़ने पर होगी सख्त सजा
balaghat news
घर से निकलते समय भूलकर भी न करें ये गलती! एमपी में यहां 1 नवंबर से खास नियम लागू