शराब के नशे में कोबरा कमांडो का आतंक! पड़ोसी के घर पर पत्थरबाजी और मारपीट, FIR दर्ज

FIR Against CRPF Jawan-छत्तीसगढ़ के कोरबा में सीआरपीएफ के जवान ने जमकर उत्पात मचाया. सीआरपीएफ के जवान हेमंत सिंह ने शराब के नशे में पड़ोसियों से बोरिंग चलाने को लेकर हुए विवाद के बाद जवान ने मारपीट की. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सीआरपीएफ कोबरा में कमाड़ों है आरोपी

इस मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतिश ठाकुर ने बताया कि आरोपी जवान हेमंत सिंह सीआरपीएफ कोबरा कमांडो में पदस्त है. उसका विवाद पड़ोस में रहने वाले अशोक कुमार के परिवार के साथ हुआ. बताया जा रहा है कि नशे की हालत में जवान ने अशोक कुमार के घर पर पत्थरबाजी की और परिवार जब बाहर आया तो उनके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की.

हैंडपंप को लेकर हुए था विवाद

घटना को लेकर अशोक कुमार के परिवार वालों ने बताया कि जब जवान हेमंत से उसके व्यवहार का कारण पूछा गया, तो उसके कहा कि आप लोगों को यहां किसने बसाया और किसके कहने पर यहां रहते हैं. इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और मारपीट शुरू कर दी. इससे पहले भी घर के बाहर लगे हैंडपंप को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो चुका था.

जवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज

इस घटना की सूचना 112 और बांकी मोंगरा थाना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़ाई शांत कराई, इसके बाद शिकायत दर्ज करने को कहा. बांकी मोंगरा थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर जवान हेमंत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है.

