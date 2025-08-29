कोरबा का मदहोश मास्टर! 1 लाख सैलरी पाने वाला हेडमास्टर नशे में पहुंचा स्कूल, वीडियो वायरल

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ से एक बार फिर टीचर के शराब पीकर नशे में स्कूल पहुंचने का मामला सामने आया है. कोरबा में एक हेडमास्टर नशे में स्कूल पहुंच गया और कुर्सी पर सोता दिखा. जब हेडमास्टर से यह सवाल किया गया कि शराब पीकर स्कूल क्यों आए तो उसने कहा कि घर से स्कूल पास में है, इसलिए आ गया हूं. नशे की हालत में कुर्सी पर हेडमास्टर आराम फरमाते भी दिखा. इसका वीडियो भी सामने आया है, जो अब वायरल हो रहा है.

सवालों के नहीं दे पाया जबाव

पूरा मामला करतला ब्लॉक के जर्वे प्राइमरी स्कूल का है. हेडमास्टर चंद्रपाल पैकरा नशे की हालत में कुर्सी पर दोनों पैर रखकर आराम फरमाते दिखा. ग्रामीणों का कहना है कि हेडमास्टर पहले भी कई बार नशे में स्कूल पहुंच चुका है. हेडमास्टर से जब छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस को लेकर प्रश्न पूछे गए, तो मास्टर साहब जवाब नहीं दे पाए और न वो ब्यूटीफुल का स्पेलिंग बता पाए.

कार्यालय में फरमा रहे थे आराम

जानकारी के अनुसार, परसाभांठा प्राइमरी स्कूल में 46 बच्चे हैं. इसके अलावा स्कूल में दो कक्षाएं हैं. एक क्लास के बच्चों को शिक्षक देव प्रसाद बर्मन पढ़ा रहे थे. वही दूसरी क्लास में बच्चे मस्ती कर रहे थे. हेडमास्टर अपने कार्यालय में नशे की हालत में आराम फरमा रहे थे. ग्रामीणों का कहना है कि हेडमास्टर अक्सर शराब पीकर आता है.

निलंबन की होगी कार्रवाई

एक लाख सैलरी पाने वाले शिक्षकों पर विभाग की कोई नजर नहीं है. शिक्षकों को पता है कि ज्यादा से ज्याद कुछ दिनों के लिए इन्हें निलंबित किया जाएगा या फिर बर्खास्त किया जाएगा. इस पूरे मामले में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी संदीप पांडे ने बताया कि मामले की जांच रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई है. जल्द निलंबन की कार्रवाई की जाएगी.

