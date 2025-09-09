अंतिम संस्कार से ठीक पहले जिंदा लौटा युवक, भूत-भूत चिल्लाते हुए भागने लगे लोग, फिर हुआ खुलासा
अंतिम संस्कार से ठीक पहले जिंदा लौटा युवक, भूत-भूत चिल्लाते हुए भागने लगे लोग, फिर हुआ खुलासा

Korba News-कोरबा में अंतिम संस्कार से ठीक पहले एक युवक जिंदा वापस लौट आया. युवक 4 दिनों से लापता था, इसी दौरान नदी में लाश मिली. परिजनों ने टैटू और कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान बेटे के रूप में की और अंतिम संस्कार के लिए घर लेकर आ गए. परिजन किसी और युवक का शव घर लेकर आ गए.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 09, 2025, 11:00 PM IST
अंतिम संस्कार से ठीक पहले जिंदा लौटा युवक, भूत-भूत चिल्लाते हुए भागने लगे लोग, फिर हुआ खुलासा

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के कोरबा में अंतिम संस्कार के समय एक युवक जिंदा वापस लौट आया. युवक को देख लोग भूत-भूत कहकर भागने लगे. दरअसल, ससुराल गया बेटा 4 दिनों से लापता था. इसी दौरान पुलिस को डंगनिया नदी में एक युवक की लाश मिली. परिजनों ने टैटी और कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान बेटे के रूप में की. इसके बाद परिजन शव को लेकर घर आ गए. लेकिन अंतिम संस्कार से पहले युवक वापस आ गया. बाद में पता चला कि परिजन किसी दूसरे युवक का शव घर ले आए थे

ससुराल गया था युवक 
जानकारी के अनुसार, गेवरा बस्ती का रहने वाला हरिओम वैष्णव 5 सितंबर को अपने ससुराल दर्री आया था. वह अपनी पत्नी को मायके में छोड़कर वापस घर के लिए निकला, लेकिन पहुंचा नहीं. परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. इसी बीच सोमवार को डंगनिया नदी में अज्ञात शव मिला. 

परिजनों ने टैटू-कपड़ो से की पहचान
युवक के शव की पहचान करना मुश्किल हो रही थी. हालांकि कद-कांठी, रंग-रूप, जिंस और हाथ पर वाले अक्षर वाले टैटू के आधार पर परिजनों ने शव को हरिओम को मान लिया. पुलिस ने पंचनामा कर शव परिजनों को सौंप दिया. परिजनों ने रिश्तेदारों को अंतिम संस्कार के लिए सूचना दी. इधर शव के घर आते ही मातम छा गया. 

भूत-भूत चिल्लाकर भागे लोग 
मंगलवार सुबह अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी. इसी बीच हरिओं वैष्णव जिंदा घर पहुंच गया. जिसे मृत मानकर परिजन रो रहे थे जब वह सामने आया तो अफरा-तफरी मच गई. कई लोग तो भूत-भूत चिल्लाकर इधर-उधर भागने लगे. जब लोगों को यकीन हुई कि हरिओम जिंदा है तो माहौल शांत हुआ. हरिओं ने बताया कि पारिवारिक विवाद के कारण वह बिना कुछ बताए दूसेर शहर चला गया था. पुलिस अब शव की पहचान करने में जुट गई है.

;