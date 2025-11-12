नस-दर्द की मालिश बन गई 'सिर दर्द'! कोरबा में दो तहसीलदारों की पिटाई, खून से लाल हुई शर्ट

Chhattisgarh Crime News-छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से प्रशासनिक अमले पर हमले का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. मंगलवार रात कुसमंडा थाना क्षेत्र में छह युवकों ने दो तहसीलदारों की बेरहमी से पिटाई कर दी. हमले में दोनों तहसीलदार गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी शर्ट खून से लाल हो गई. मामला उस वक्त हुआ जब दोनों अधिकारी सैलून में थे और उनके ड्राइवर से कुछ युवकों का विवाद हो गया.

मालिश कराने गए थे तहसीलदार

जानकारी के अनुसार, हरदीबाजार तहसीलदार अभिजीत राजभानू और दीपका तहसीलदार अमित केरकेटा मंगलवार रात करीब 9 से 10 बजे के बीच आदर्श नगर स्थित रमेश जेंट्स ब्यूटी पार्लर पहुंचे थे. बताया गया कि दोनों तहसीलदारों को उनके सहयोगी पटवारी त्रिलोक सोनवानी ने बताया था कि यहां नस और शरीर दर्द की मालिश अच्छी होती है. इसी दौरान नशे में धुत कुछ युवक वहां पहुंच और ड्राइवर से पार्किंग को लेकर विवाद करने लगे.

नशे में धुत युवकों ने किया हमला

विवाद बढ़ने पर दोनों तहसीलदार सैलून से बाहर आए और युवकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन नशे में धुत युवकों ने उन पर ही हमला कर दिया. मारपीट के दौरान दोनों अधिकारियों के सिर में गंभीर चोटें आईं. आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच-बचाव किया और दोनों को घायल अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना की सूचना मिलते ही कुसमंडा थाना प्रभारी युवराज सिंह तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.

पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया

थाना प्रभारी युवराज सिंह तिवारी ने बताया कि वारदात के तुरंत बाद चार आरोपियों, पुनेश, बबन, डिंपल और हितेश सारथी को हिरासत में लिया गया है. मुख्य आरोपी हितेश सारथी को हिरासत में लिया गया है. मुख्य आरोपी हितेश सारथी आदतन अपराधी बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और अन्य दो फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

