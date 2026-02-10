यूट्यूबर बेटी ने हंसिया से काटा पिता का गला, करता था पत्नी-बेटियों के चरित्र पर शंका, खुद रिश्तेदारों को दी जानकारी

Chhattisgarh Crime News-छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. शहर के हरदी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम रलिया में एक यूट्यूबर बेटी ने अपने ही पिता की हंसिया से गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी. इस पूरे हत्याकांड की वजह पिता द्वारा बेटी के चरित्र पर शक करना और विवाद के दौरान गाली-गलौज करना है. इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद बेटी ने खुद घर से बाहर निकलकर अपने रिश्तेदारों को बताया कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है.

आधी रात में की हत्या

जानकारी के अनुसार, मृतक अशोक कुमार केवट अपनी पत्नी और तीन बेटियों से पिछले 8 साल से अलग रह रहा था. 9 फरवरी को अशोक की पत्नी और तीनों बेटियां जमीन के मुआवजे के पैसे के सिलसिले में गांव आई हुई थीं. रात करीब 2 बजे किसी बात को लेकर अशोक का अपनी बड़ी बेटी गीता केवट से विवाद हो गया. विवाद के दौरान पिता ने बेटी को अपशब्द कहे, जिससे आक्रोशित होकर गीता ने घर में रखी हंसिया से पिता के गले और जबड़े पर ताबड़तोड़ वार कर दिए.

खुद दी हत्या की जानकारी

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी गीता खुद घर से बाहर निकली और अपने रिश्तेदारों को बताया कि उसने पिता को मार दिया है. मृतक के भाई संतोष कुमार ने जब घर के अंदर जाकर देखा, तो अशोक खून से लथपथ मृत पड़े थे. घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. आरोपी गीता केवट सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काफी एक्टिव रहती है. वह पहले भी विवादों में रही है. कुछ समय पहले उसने एक शिक्षाकर्मी का निजी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसकी शिकायत साइबर सेल में भी दर्ज कराई गई थी.

पिता था शराबी

एएसपी लखन पटले ने बताया कि मृतक अशोक केवट शराब का आदी थी और अक्सर अपनी पत्नी और बेटियों के चरित्र पर शंका करता था. इसी प्रताड़ना के कारण परिवार 8 साल से अलग रह रहा था. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी बेटी को गिरफ्तार कर लिया है.

