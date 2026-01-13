पुलिस चौकी में हाई-वोल्टेज ड्रामा! पति की शराब से तंग आकर गैर मर्द संग तेलंगाना भागी पत्नी, वापसी पर रखी अनोखी शर्त

Korba News-कोरबा में एक महिला अपने पति की शराब की लत और घरेलू कलह से तंग आकर अपनी 5 साल की बेटी को लेकर किसी गैर मर्द के साथ तेलंगाना भाग गई थी. पुलिस ने जब उसे खोज निकाला और वापस कोरबा लाई, तो महिला ने चौकी में ही पति के साथ जाने से इनकार करते हुए जमकर हंगामा किया.
Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के कोरबा में सोमवार शाम मानिकपुर चौकी में एक महिला का अपने पति के साथ नहीं रहने की बात को लेकर जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला. महिला बार-बार पति के शराब पीने से तंग आने की बात कहकर उसके साथ जाने से इनकार करने लगी. महिला अपने पति की शराबखोरी से परेशान होकर घर में झूठ बोलकर अपनी 5-6 साल की बेटी के साथ किसी गैर मर्द के साथ तेलंगाना चली गई थी. जब पुलिस उसे खोजकर कोरबा लेकर लाई, तो उसने चौकी में ही पति के शराब पीने का दुखड़ा रोना शुरू कर दिया.
7 साल पहले हुई थी शादी
जानकारी के अनुसार, मुड़ापार महंत मोहल्ला निवासी मनोज यादव की शादी 6-7 साल पहले रुक्मणी से हुई थी. शादी के बाद रुक्मणी को पता चला कि मनोज आदतन शराबी है. बेटी के जन्म के बाद भी उसकी आदत नहीं सुधरी, बल्कि शराब के कारण घर में आर्थिक तंगी और कलह बढ़ने लगी. मनोज घर के जरूरी सामान और बच्ची की स्कूल फीस देने में भी आनाकानी करने लगा. इसी से तंग आकर रुक्मणी अपनी बुआ के घर जाने का बहाना बनाकर बेटी सहित एक अन्य व्यक्ति के साथ तेलंगाना चली गई थी.
तेलंगाना से किया दस्तयाब
जब रुक्मणी वापस नहीं आई, तो ससुराल वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मानिकपुर चौकी में दर्ज कराई. पुलिस किसी अन्य मामले की जांच के सिलसिले में तेलंगाना पहुंची थी, जहां मोबाइल लोकेशन के आधार पर रुक्मणी का पता चल गया और पुलिस उसे कोरबा लेकर आई. कोरबा आने के बाद जब ससुराल वाले उसे लेने पहुंचे, तो रुक्मणी ने साथ जाने से मना कर दिया और पुलिस चौकी में ही अपनी जिद पर अड़ गई.
शपथ पत्र के बाद खत्म हुआ ड्रामा
महिला को समझाने के लिए उसके मायके वाले, पुलिस और क्षेत्रीय पार्षद रामगोपाल कुर्रे भी पहुंचे लेकिन वह नहीं मानी. आखिर में रुक्मणी ने शर्त रखी कि यदि पति शराब नहीं पीने का कानूनी शपथ पत्र लिखर देता है, तभी वह घर लौटेगी. जब पति और ससुराल वालों ने शपथ पत्र देने के बीत स्वीकार की, तब जाकर वह अपने मायके वालों के साथ घर वापस जाने को राजी हुई.
