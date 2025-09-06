कोरबा में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से पुलिसकर्मियों के 3 बच्चों की मौत

Korba Ganesh Visarjan Accident: कोरबा में गणेश विसर्जन के दौरान तालाब में नहाने गए पुलिसकर्मियों के 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई. तीनों बच्चे पुलिस लाइन में फैमिली के साथ रहते थे. इस घटना से पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर है.
Korba News: छत्तीसगढ़ के कोरबा से बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां शुक्रवार देर शाम गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. यहां पुलिस लाइन में रह रहे पुलिसकर्मियों के 3 नाबालिग बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है. सभी मृतक तालाब में स्नान करने उतरे थे. इसी दौरान वे गहरी पानी में समा गए. आस-पास के लोगों ने बाहर निकाल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
जानिए पूरी घटना
दरअसल, यह पूरा मामला कोरबा के सिविल लाइन थाना रामपुर पुलिस क्षेत्र के रिसदी का है. जहां, बालको रोड में लालपुर एवं रिसदी के बीच तालाब है. इसी तालाब में पुलिस लाइन में रहने वाले राजेश्वर ठाकुर का पुत्र युवराज सिंह ठाकुर 9 वर्ष, जोलसा लकड़ा का पुत्र आकाश लकड़ा 13 वर्ष तथा स्व अयोध्या जगत का पुत्र प्रिंस जगत 12 वर्ष तालाब में नहाने के लिए उतरे थे. इस दौरान आधा दर्जन से अधिक जगहों से स्थानीय समितियों के लोग गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए तालाब गए थे.
नहाने के दौरान हादसा
लोगों ने बताया कि विसर्जन के दौरान बच्चे दिखाई दिए. इसके बाद वे दूसरी ओर चले गए. नहाने के दौरान तीनों गहरे पानी में चले गए और यह घटना हो गई. वहां मौजूद कुछ लोगों ने तुरंत बच्चों को बाहर निकाला. आनन-फानन में फौरन जिला अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे. इस घटना से पुलिस महकमे में शोक की लहर है.
पहले भी हो चुकी हैं घटनाएं
स्थानीय लोगों के मुताबिक, जिस रिसदी तालाब में यह घटना हुई, वह काफी गहरा है. पहले भी इस तालाब में घटनाएं हो चुकी हैं. इसके बावजूद सुरक्षा के कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, मरने वाले तीनों बच्चों में एक प्रिंस जगत के पिता का पहले ही निधन हो चुका है. उसकी मां सीमा पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर कार्यरत हैं. वहीं, आकाश लकड़ा के पिता जोलसा लकड़ा हवलदार तथा युवराज सिंह का पिता राजेश्वर ठाकुर भी आरक्षक के पद पर कार्यरत हैं. यह तीनों परिवार रिसदी मार्ग में स्थित पुलिस लाइन में रहता है.
