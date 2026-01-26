खाकी के धर में ही सेंधमारी: अंतिम संस्कार में गया था परिवार, पीछे से रिटायर्ड ASI के घर हुई लाखों की चोरी, नकद-सोने के जेवर ले उड़े चोर

Korba Crime News: कोरबा में चोरों के हौलसे इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब वे पुलिस के घरों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं. मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. चोरों ने रिटायर्ड एएसआई के घर धावा बोला. पहले शातिरना अंदाज में दरवाजे में लगे ताला को तोड़ा और कमरे के भीतर पहुंचे. जहां उन्होंने बड़े ही इत्मीनान के साथ आलमारी को खंगाला और उसमे रखे दस लाख रूपए, कीमती सोने के जेवर की चोरी कर पिछले के दरवाजे से फरार हो गए. चोरी का खुलासा तब हुआ, जब एएसआई का रिश्तेदार घर पहुंचा और उसने टाला टुटा हुआ पाया. मामला सीएसईबी चौकी क्षेत्र का है.

दरअसल सीएसईबी चौकी क्षेत्र अंतर्गत सीएसईबी कालोनी कोरबा पूर्व के आवास क्रमांक एनडी 12 में रहने वाले रिटायर्ड एएसआई ग्लेडविन कुमार के मामा का देहांत हो गया था. जिनके गमी में शामिल होने के लिए रिटायर्ड एएसआई परिवार के साथ घर में ताला लगाकर गृहग्राम चले गए. उन्होंने चाबी पड़ोसी को दी थी. करीब रात 10 बजे भतीजा पड़ोसी से चाबी लेकर आवास पहुंचा तो दरवाजे में लगा ताला गायब मिला. उसने दरवाजे को धक्का दिया तो वह भीतर से बंद था. उसने पड़ोसियों के साथ पिछले हिस्से में जाकर देखा तो दरवाजा खुला था. घर के अंदर रखा सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था, जिसकी जानकारी रिटायर्ड अफसर को दी गई. वे रातोंरात पिथौरा से कोरबा लौट आए.

फॉरेंसिक एक्सपर्ट व डॉग स्क्वायड की टीम मौके पर पहुंची

सूचना मिलने पर सुबह पुलिस टीम मौके पर पहुंची, इसके अलावा फॉरेंसिक एक्सपर्ट व डॉग स्क्वायड की टीम भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने रिटायर्ड अफसर से पूछताछ की तो पता चला कि उन्होंने बेटा और बेटी की शादी के लिए हाल ही में सोने के हार खरीदे थे. इसके अलावा घर के सोने के जेवर रखे थे, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख थी.

Add Zee News as a Preferred Source

दस लाख रुपए और कीमती जेवर लेकर फरार हुए चोर

चोरों ने आलमारी में रखे दस लाख रुपए कीमती जेवर लेकर फरार हो गए. यह शिकायत मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है. पुलिस ने दावा किया है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: गणतंत्र दिवस पर मिली 'आजादी': सागर जेल से रिहा होंगे उम्रकैद काट रहे 9 बंदी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!