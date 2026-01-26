Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhकोरबा

देह व्यापार का अड्डा बना रिहायशी मकान! पुलिस की रेड में 5 युवतियां और 3 युवक संदिग्ध हालात में पकड़ाए

Sex Racket In Korba: कोरबा में के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में पुलिस टीम ने एक मकान पर छापा मारकर कार्रवाई की. छापे के दौरान एक कमरे के अंदर तीन 5 महिलाएं और 3 पुरुष संदिग्ध हालत में मिले. पुलिस मकान मालिक सहित सभी को थाने लाकर आगे की कार्रवाई कर रही है. 

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 26, 2026, 02:28 PM IST
Sex Racket In Korba:  छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का खुलासा किया है. सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में पुलिस टीम ने एक मकान पर छापा मारकर कार्रवाई की. छापे के दौरान एक कमरे के अंदर तीन 5 महिलाएं और 3 पुरुष संदिग्ध हालत में मिले.  पुलिस ने मकान मालिक सहित सभी को हिसासत में लेकर पूछताछ कर रही है. प्रारंभिक जांच में देह व्यापार से जुड़े नेटवर्क की आशंका जताई जा रही है.

दरअसल डिंगापुर और रामपुर के बस्तीवासियों ने सिविल लाइन में शिकायत की थी की दोनों बस्तियों के बस्ती रहने वाली एक महिला के मकान में अक्सर महिला और पुरुषों का आना जाना रहता है, सेक्स रैकेट संचालित होने आशंका जताई गई थी. विरोध करने पर मकान मालकिन मोहल्ले वालों के साथ गाली-गलौज करती है और उन्हें धमकाती है. गुस्से में आए किरायेदारों ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने उस जगह पर छापा मारा. छापे के दौरान वहां मौजूद लड़के-लड़कियों ने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन सभी को पकड़ लिया.

रहवासियों ने की सख्त कार्रवाई की मांग
पुलिस सभी को मौके से हिरासत में लिया. इसके बाद उन्हें थाने ले आई. यहां सभी के खिलाफ कानून की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. मामला सामने आने के बाद वार्ड नंबर 36 के पार्षद अजय गोड और उनके साथ बड़ी संख्या में रहवासी सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पहुंचे और सख्त कार्रवाई की मांग की. पार्षद ने कहा कि लंबे समय से चल रही गैर-कानूनी गतिविधियों से इलाके का माहौल खराब हो रहा है, जिससे बच्चों और स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है. सभी ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

ये भी पढ़ें: खाकी के धर में ही सेंधमारी: अंतिम संस्कार में गया था परिवार, पीछे से रिटायर्ड ASI के घर हुई लाखों की चोरी, नकद-सोने के जेवर ले उड़े चोर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Korba Newskorba crime news

