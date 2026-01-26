देह व्यापार का अड्डा बना रिहायशी मकान! पुलिस की रेड में 5 युवतियां और 3 युवक संदिग्ध हालात में पकड़ाए

Sex Racket In Korba: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का खुलासा किया है. सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में पुलिस टीम ने एक मकान पर छापा मारकर कार्रवाई की. छापे के दौरान एक कमरे के अंदर तीन 5 महिलाएं और 3 पुरुष संदिग्ध हालत में मिले. पुलिस ने मकान मालिक सहित सभी को हिसासत में लेकर पूछताछ कर रही है. प्रारंभिक जांच में देह व्यापार से जुड़े नेटवर्क की आशंका जताई जा रही है.

दरअसल डिंगापुर और रामपुर के बस्तीवासियों ने सिविल लाइन में शिकायत की थी की दोनों बस्तियों के बस्ती रहने वाली एक महिला के मकान में अक्सर महिला और पुरुषों का आना जाना रहता है, सेक्स रैकेट संचालित होने आशंका जताई गई थी. विरोध करने पर मकान मालकिन मोहल्ले वालों के साथ गाली-गलौज करती है और उन्हें धमकाती है. गुस्से में आए किरायेदारों ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने उस जगह पर छापा मारा. छापे के दौरान वहां मौजूद लड़के-लड़कियों ने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन सभी को पकड़ लिया.

रहवासियों ने की सख्त कार्रवाई की मांग

पुलिस सभी को मौके से हिरासत में लिया. इसके बाद उन्हें थाने ले आई. यहां सभी के खिलाफ कानून की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. मामला सामने आने के बाद वार्ड नंबर 36 के पार्षद अजय गोड और उनके साथ बड़ी संख्या में रहवासी सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पहुंचे और सख्त कार्रवाई की मांग की. पार्षद ने कहा कि लंबे समय से चल रही गैर-कानूनी गतिविधियों से इलाके का माहौल खराब हो रहा है, जिससे बच्चों और स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है. सभी ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

