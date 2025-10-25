Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2974706
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

कोरबा में गजब के चोर, रात के अंधेरे में सब्जी व्यापारी के घर घुसे, ले उड़े टमाटर के कैरेट

Korba  News: कोरबा में एक सब्जी बेचने वाले के घर में अनोखी चोरी हुई है. दो चोरों ने रात में आंगन में रखे टमाटर के क्रेट चुरा लिए. पूरी घटना घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 25, 2025, 12:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोरबा में गजब के चोर, रात के अंधेरे में सब्जी व्यापारी के घर घुसे, ले उड़े टमाटर के कैरेट

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक अजीब चोरी की घटना सामने आई है. यहां गायत्री नगर मानिकपुर बस्ती में दो चोरों ने एक घर से टमाटर के कैरेट चुरा लिए. आंगन में रखी टमाटर की पेटियों के साथ-साथ उन्होंने एक गाड़ी से पेट्रोल और एक बैग से 800 रुपये कैश भी चुरा लिए. पूरी घटना घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई.

यह भी पढ़ें: अंतिम संस्कार से ठीक पहले जिंदा लौटा युवक, भूत-भूत चिल्लाते हुए भागने लगे लोग, फिर हुआ खुलासा

 

Add Zee News as a Preferred Source

कोरबा में टमाटर की चोरी
दरअसल, बताया जा रहा है कि शहर के बाजारों में सब्जी व्यापारी शंभू टंडन हमेशा की तरह बाजार से टमाटर की पेटियां खरीदकर गायत्री नगर मानिकपुर बस्ती में अपने घर पर रखे थे, ताकि उन्हें बाजार में बेचा जा सके. लेकिन जब सुबह उन्होंने पेटियों की गिनती की तो उन्हें एक पेटी गायब मिली. साथ ही उनकी गाड़ी से पेट्रोल भी चोरी हो गया. चोरी का शक होने पर जब शंभू टंडन ने अपने घर का CCTV फुटेज चेक किया तो उन्हें दो युवक चोरी करते दिखे. एक युवक ने अपना चेहरा ढका हुआ था, जबकि दूसरे का चेहरा साफ दिख रहा था. दोनों बेखौफ होकर चोरी को अंजाम दे रहे थे.

आरोपियों की तलाश जारी
इसके अलावा चोरों ने घर में खड़ी गाड़ी से पेट्रोल चुरा लिया और पास में रखे बैग से ₹800 कैश लेकर भाग गए. CCTV फुटेज के आधार पर सब्जी बेचने वाले ने मानिकपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है.

छत्तीसगढ़ की हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें CG Breaking News in Hindi. कोरबा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

 

TAGS

Korba NewsCG News

Trending news

Korba News
कोरबा में गजब के चोर, रात के अंधेरे में सब्जी व्यापारी के घर घुसे, ले उड़े टमाटर
bhopal news
भोपाल में BJP की देर रात वर्चुअल मीटिंग, टीम हेमंत खंडेलवाल की लगी क्लास, मिली नसीहत
mp news today
MP News Today: एमपी बना देश का नंबर 1 टमाटर उत्पादक राज्य, पढ़िए 25 अक्टूबर की खबरें
ISIS
लैपटॉप, घड़ी, झंडा.. टाइमर बम से ब्लास्ट का प्लान, ISIS आतंकियों के पास क्या मिला?
mp news
MP में यहां हिन्दू बच्चों को योग की आड़ में सिखाए जा रहे नमाज के आसन ? मचा बवाल
bhopal news
नहाए-खाए के साथ छठ महापर्व आज से शुरू, भोपाल में त्योहार की रौनक, 52 घाट सजकर तैयार
Panna news
रंक से राजा बने किसान और मजदूर! एक नहीं, पूरे 3 हीरे निकले खदान से; चमक उठी किस्मत
mp news
भोपाल से दिल्ली अब और करीब! 26 अक्टूबर से नई फ्लाइट शुरू, टिकट होंगे सस्ते!
MP Crime News
बंदूक, फरसा और डंडों से 2 भाइयों की हत्या, तीसरा लड़ रहा जिंदगी के लिए, 7 गिरफ्तार
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ी सर्जरी, 7 IPS अधिकारियों का तबादला, 4 जिलों के बदले SP