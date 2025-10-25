कोरबा में गजब के चोर, रात के अंधेरे में सब्जी व्यापारी के घर घुसे, ले उड़े टमाटर के कैरेट

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक अजीब चोरी की घटना सामने आई है. यहां गायत्री नगर मानिकपुर बस्ती में दो चोरों ने एक घर से टमाटर के कैरेट चुरा लिए. आंगन में रखी टमाटर की पेटियों के साथ-साथ उन्होंने एक गाड़ी से पेट्रोल और एक बैग से 800 रुपये कैश भी चुरा लिए. पूरी घटना घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई.

यह भी पढ़ें: अंतिम संस्कार से ठीक पहले जिंदा लौटा युवक, भूत-भूत चिल्लाते हुए भागने लगे लोग, फिर हुआ खुलासा

Add Zee News as a Preferred Source

कोरबा में टमाटर की चोरी

दरअसल, बताया जा रहा है कि शहर के बाजारों में सब्जी व्यापारी शंभू टंडन हमेशा की तरह बाजार से टमाटर की पेटियां खरीदकर गायत्री नगर मानिकपुर बस्ती में अपने घर पर रखे थे, ताकि उन्हें बाजार में बेचा जा सके. लेकिन जब सुबह उन्होंने पेटियों की गिनती की तो उन्हें एक पेटी गायब मिली. साथ ही उनकी गाड़ी से पेट्रोल भी चोरी हो गया. चोरी का शक होने पर जब शंभू टंडन ने अपने घर का CCTV फुटेज चेक किया तो उन्हें दो युवक चोरी करते दिखे. एक युवक ने अपना चेहरा ढका हुआ था, जबकि दूसरे का चेहरा साफ दिख रहा था. दोनों बेखौफ होकर चोरी को अंजाम दे रहे थे.

आरोपियों की तलाश जारी

इसके अलावा चोरों ने घर में खड़ी गाड़ी से पेट्रोल चुरा लिया और पास में रखे बैग से ₹800 कैश लेकर भाग गए. CCTV फुटेज के आधार पर सब्जी बेचने वाले ने मानिकपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है.

छत्तीसगढ़ की हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें CG Breaking News in Hindi. कोरबा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.