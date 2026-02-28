कोरबा में काल बनी दीवार: बाउंड्री वॉल गिरने से मलबे में दबे तीन लोग, बच्चे की मौत

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक दुखद हादसा हुआ. शहर के कोतवाली थाना इलाके में लक्ष्मण बन तालाब के पास बन रहे एक फ्लैट की बाउंड्री वॉल का एक हिस्सा गिर गया. मलबे में डेढ़ साल के बच्चे समेत तीन लोग दब गए. गंभीर हालत में अस्पताल ले जाए गए बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दो युवक घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है. घटना के बाद परिवार वाले और कॉलोनी के लोग भड़क गए. लोगों ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ओवरब्रिज और मेन रोड को जाम कर दिया.

कोरबा में बाउंड्री वॉल गिरने से बच्चे की मौत

दरअसल, यह घटना कोरबा के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मण बन तालाब के पास हुई. जहां एक दुखद हादसे में डेढ़ साल के बच्चे की जान चली गई. एक निर्माणाधीन आवासीय फ्लैट के पीछे खाली ज़मीन पर बनी बाउंड्री वॉल का एक हिस्सा अचानक गिर गया, जिससे मासूम धनेश कर्ष समेत तीन लोग दब गए. हादसे में घायल डेढ़ साल के बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि दो और युवक गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है.

यह भी पढ़ें: पढ़ाई छोड़ काम में जुटीं बेटियां, कन्या छात्रावास का शर्मनाक वीडियो वायरल, छात्राओं से कराई गई रंगाई-पुताई

Add Zee News as a Preferred Source

आक्रोशित लोगों ने किया चक्का जाम

मासूम बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिवार और कॉलोनी के लोगों में बहुत गुस्सा फैल गया. लापरवाही से पहले से ही गुस्साए लोग बड़ी संख्या में पुलिस स्टेशन पर जमा हो गए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे. गुस्साई भीड़ ने फिर ओवरब्रिज और मेन रोड को जाम कर दिया, जिससे ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित हो गया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना शुक्रवार शाम करीब 6 बजे हुई. लक्ष्मण बन तालाब के पास एक फ्लैट पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था. एक JCB फ्लैट के पीछे बाउंड्री वॉल के दूसरी तरफ से मलबा और रेत हटा रही थी. इसी दौरान JCB के असर से बाउंड्री वॉल का एक हिस्सा गिर गया.