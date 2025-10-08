Advertisement
लखनी साहू कौन हैं, CM विष्णु देव साय ने जमकर की तारीफ; राष्ट्रपति के हाथों मिला सम्मान

Lakhani Sahu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 अक्टूबर को राष्ट्रपति भवन में साल 2022-23 के लिए माई भारत-राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार लखनी साहू को प्रदान किया था. अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लखनी साहू की तारीफ की है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Oct 08, 2025, 06:39 PM IST
Who is Lakhani Sahu: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लखनी साहू की जमकर तारीफ की है. इसके बाद उन्होंने कहा कि लखनी साहू के समर्पण, सेवा और कर्मठता ने पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है. दरअसल, लखनी साहू को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा माई भारत एनएसएस राष्ट्रीय पुरस्कार (2022-23) से सम्मानित किया गया है.

विष्णु देव साय ने की जमकर तारीफ

लखनी साहू को मिले इस सम्मान पर सीएम विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ की बेटी, देश का गौरव, कोरबा की बिटिया लखनी साहू, ई. विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग कॉलेज की एनएसएस स्वयंसेविका ने अपने समर्पण, सेवा और कर्मनिष्ठा से पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है.

सीएम विष्णु देव साय ने आगे लिखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें माई भारत एनएसएस राष्ट्रीय पुरस्कार (2022-23) से सम्मानित किया है, जो हर छत्तीसगढ़वासी के लिए गर्व का क्षण है. लखनी साहू ने राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के माध्यम से समाजसेवा में उल्लेखनीय योगदान दिया है, उनकी यह उपलब्धि प्रदेश के युवाओं को देश सेवा और जनकल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी. लखनी को हार्दिक बधाई और उज्ज्वल भविष्य के लिए मंगलकामनाएं. सीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट से 1 मिनट 10 सेकंड का वीडियो भी शेयर किया. वीडियो में लखनी साहू के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया गया है.

लखनी साहू को राष्ट्रपति ने क्यों किया सम्मानित?

बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 अक्टूबर को राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2022-23 के लिए माई भारत - राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए. माई भारत - राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है.  इसका उद्देश्य स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करना है. यह योजना 1969 में महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी समारोह के दौरान शुरू की गई थी. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा 1993-94 में स्थापित माई भारत-एनएसएस पुरस्कार, समाज सेवा, सामुदायिक विकास और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में युवाओं के उत्कृष्ट योगदान का सम्मान करते हुए उत्सव मनाता है.
(इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

