Chhattisgarh

पति से तंग आकर पत्नी ने चक्की से किया हमला, फट गया सिर, कमरे में रातभर पड़ी रही लाश; फिर सुबह...

Korba News: कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के तुमान गांव में घरेलू विवाद एक दर्दनाक हत्या में बदल गया. शराब के नशे में धुत पति और उसकी पत्नी के बीच देर रात झगड़ा हुआ, जो मारपीट तक पहुंच गया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 06, 2025, 09:49 AM IST
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले के कटघोरा पुलिस स्टेशन इलाके के तुमान गांव में एक बहुत ही दुखद और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घरेलू झगड़े के बाद पति की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मृतक और उसकी पत्नी के बीच चरित्र शंका और पति की शराब की लत को लेकर अक्सर झगड़े होते रहते थे. एक दिन पति नशे में था, और पति-पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हो गया जो जल्द ही मारपीट में बदल गया. पति ने अपनी पत्नी पर हमला किया. अपनी बचाव में गुस्से में पत्नी ने कमरे से एक चक्की का पत्थर (जाता) उठाया और उससे पति के सिर पर मार दिया. चोट इतनी गंभीर थी कि पति की मौके पर ही मौत हो गई.

शराब और चरित्र शंका में हुए विवाद ने ली पति की जान
दरअसल, यह घटना गुरुवार देर रात की है. मृतक मनहरण यादव और उसकी पत्नी कविता के बीच अक्सर चरित्र शंका और मनहरण की शराब पीने की आदत को लेकर झगड़े होते रहते थे. बीती रात पति नशे में था और उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया जो जल्दी ही हाथापाई में बदल गया. मनहरण ने अपनी पत्नी पर हमला किया. गुस्से में आकर पत्नी ने अपनी रक्षा में आटे पीसने वाली पत्थर की चक्की (जाता) से पति के सिर पर मार दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: बहन पर युवक ने कही कुछ ऐसी बात की नाराज हो गया भाई, पत्थर से कुचलकर ले ली जान, फिर बुलाई पुलिस

रातभर कमरे में पड़ी रही लाश
मृतक की लाश पूरी रात कमरे में पड़ी रही. गांव वालों को शुक्रवार सुबह इस घटना के बारे में पता चला और उन्होंने कटघोरा पुलिस स्टेशन को सूचना दी. सूचना मिलते ही कटघोरा स्टेशन इंचार्ज और एक फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

जानिए वजह
रिपोर्ट्स के मुताबिक पति-पत्नी के बीच पति की शराब की लत और पत्नी के कैरेक्टर पर शक की वजह से अक्सर झगड़े होते थे. पति नशे में अक्सर लड़ाई-झगड़ा करता था. बीती रात भी उसने अपनी पत्नी पर हमला किया. सिर में चोट लगने के बाद पत्नी ने अपनी जान बचाने के लिए एक पत्थर उठाया और उससे अपने पति पर हमला कर दिया.

