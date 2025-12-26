भरतपुर-सोनहत में सड़क निर्माण पर सियासत तेज, आमने-सामने आए बीजेपी-कांग्रेस के नेता

Chhattisgarh Road Politics News: छत्तीसगढ़ के भरतपुर सोनहत विधानसभा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अब विकास का नहीं, बल्कि सियासी टकराव का मुद्दा बन चुकी है. सड़कें बनें या न बनें, लेकिन उनके श्रेय को लेकर कांग्रेस और भाजपा के नेता खुले तौर पर एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि सड़कों का निर्माण कब पूरा होगा. इसके अलावा, गुणवत्ता कैसी होगी और जनता को इसका वास्तविक लाभ कब मिलेगा? विकास योजनाओं पर जवाबदेही की जगह केवल राजनीतिक आरोप, व्यक्तिगत हमले और श्रेय लेने की होड़ दिखाई दे रही है. आइए जानते हैं किसने क्या क्या है.

कांग्रेस के पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने वर्तमान भरतपुर-सोनहत विधायक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह पर तीखा हमला बोला है. गुलाब कमरो ने कहा कि सोशल मीडिया पर यह झूठ फैलाया जा रहा है कि भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल उनके व्यक्तिगत प्रयासों से बिछ रहा है और यह विधानसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सड़क निर्माण वाला क्षेत्र बन गया है.

बिना किसी प्रमाण के झूठ बोलना

गुलाब कमरो ने कहा इतने वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री होकर बिना सच्चाई, बिना तथ्य और बिना किसी प्रमाण के झूठ बोलना बेहद निंदनीय है. जिन सड़कों की बात की जा रही है, वे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत माननीय सांसद की अनुशंसा से केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्तावों से स्वीकृत हुई हैं. करीब 70 प्रस्ताव कांग्रेस सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत के प्रयासों से पास हुए हैं. आज उन्हीं सड़कों का श्रेय रेणुका सिंह ले रही है, जो पूरी तरह गलत और भ्रामक है.

Add Zee News as a Preferred Source

एक - दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप

वहीं गुलाब कमरो के इस बयान के बाद विधायक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने भी पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि “गुलाब कमरो ने अपने कार्यकाल में गांवों की सुध नहीं ली, न सड़कों पर ध्यान दिया और न ही मोबाइल टावरों पर. इसी वजह से जनता ने उन्हें विधानसभा चुनाव में नकार दिया. जब पहले उनकी सरकार थी और तब प्रधानमंत्री सड़क योजना और मोबाइल टावरों का काम क्यों नहीं हुआ? आज डबल इंजन की सरकार है, इसलिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत काम तेजी से हो रहा है. जनमन योजना तो मेरे केंद्रीय मंत्री रहते हुए बनी थी, लेकिन कांग्रेस नेताओं को इसकी जानकारी तक नहीं है."

रिपोर्टः सरवर अली, कोरिया

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट