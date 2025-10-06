Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2950555
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

चिरमिरी खदान में ब्लास्ट, महिला समेत 8 मजदूर घायल, रीजनल अस्पताल में इलाज जारी

Chirmiri Mine Blast: चिरमिरी क्षेत्र की ओपन कास्ट खदान में शुक्रवार को हुए ब्लास्ट में लगभग आठ मजदूर घायल हो गए. हादसे में एक महिला मजदूर सहित कई श्रमिकों को चोटें आई हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 06, 2025, 07:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चिरमिरी खदान में ब्लास्ट
चिरमिरी खदान में ब्लास्ट

सरवर अली, कोरियाः मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के SECL चिरमिरी ओपन कास्ट कोयला खदान में ब्लास्ट होने से आठ मजदूर घायल हो गए हैं. यह घटना उस समय हुई जब खदान में मजदूर बारूद भरने का कामकर रहे थे. सभी घायलों को SECL चिरमिरी रीजनल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

घायलों में महिला मजदूर भी शामिल हैं. घटना की सूचना मिलते ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री व क्षेत्र के विधायक श्याम बिहारी जायसवाल और चिरमिरी नगर निगम के महापौर राम नरेश राय और एसईसीएल के अधिकारी अस्पताल पहुंचे. स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में अस्पताल परिसर में मौजूद हैं.

ब्लास्ट की वजह 
मिली जानकारी के मुताबिक, मजदूर ओपन कास्ट खदान में ब्लास्ट करने के लिए डेटोनेटर में बारूद भर रहे थे. इसी दौरान अचानक बारूद में विस्फोट हो गया, जिससे यह हादसा हुआ. ब्लास्ट के बाद ओपन कास्ट खदान का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचने की बात कही जा रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "कोरिया" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chirmiri newschirmiri blast

Trending news

Chhattisgarh Liquor Scam
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले से जुड़ी खबर, 13 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर चैतन्य
madhya pradesh news
MP के इस सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट से महंगा इलाज! आम आदमी के छूट रहे पसीने
niwari news
कच्चे फर्श के नीचे दफनाया प्रेमिका का शव, लीप-पोत कर खटिया पर चैन से सोया प्रेमी
cg crime news
5 साल पाला गुस्सा, फिर पलभर में SUV से रौंदी दो जिंदगियां, लिया अपने चांटे का बदला
Ujjain mahakal temple
अब महाकाल मंदिर में QR कोड से होगा प्रसाद-दान का भुगतान, जानिए कैसे बुक करें पास?
dhar news
सिर कटे शव से मचा हड़कंप, प्राइवेट पार्ट से भी की हैवानियत, जानिए किसने रची साजिश
dewas news
क्लास में शिक्षकों का चल रहा था NAUGHTY सीन, बच्चों ने चुपके से बनाया वीडियो; फिर...
bhopal news
बड़ी खुशखबरी! अब भोपाल से गुवाहाटी जाना हुआ आसान, मिलेगी डायरेक्ट फ्लाइट
bhopal news
स्मार्ट मीटर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, बिजली दरों में कटौती... क्या हैं वो 11 मांग
valmiki jayanti
MP: 7 अक्टूबर को छुट्टी, क्या बैंकों में नहीं होंगे काम? जानें क्या-क्या रहेगा बंद
;