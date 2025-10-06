चिरमिरी खदान में ब्लास्ट, महिला समेत 8 मजदूर घायल, रीजनल अस्पताल में इलाज जारी

Chirmiri Mine Blast: चिरमिरी क्षेत्र की ओपन कास्ट खदान में शुक्रवार को हुए ब्लास्ट में लगभग आठ मजदूर घायल हो गए. हादसे में एक महिला मजदूर सहित कई श्रमिकों को चोटें आई हैं.
Trending Photos
सरवर अली, कोरियाः मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के SECL चिरमिरी ओपन कास्ट कोयला खदान में ब्लास्ट होने से आठ मजदूर घायल हो गए हैं. यह घटना उस समय हुई जब खदान में मजदूर बारूद भरने का कामकर रहे थे. सभी घायलों को SECL चिरमिरी रीजनल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.
घायलों में महिला मजदूर भी शामिल हैं. घटना की सूचना मिलते ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री व क्षेत्र के विधायक श्याम बिहारी जायसवाल और चिरमिरी नगर निगम के महापौर राम नरेश राय और एसईसीएल के अधिकारी अस्पताल पहुंचे. स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में अस्पताल परिसर में मौजूद हैं.
ब्लास्ट की वजह
मिली जानकारी के मुताबिक, मजदूर ओपन कास्ट खदान में ब्लास्ट करने के लिए डेटोनेटर में बारूद भर रहे थे. इसी दौरान अचानक बारूद में विस्फोट हो गया, जिससे यह हादसा हुआ. ब्लास्ट के बाद ओपन कास्ट खदान का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचने की बात कही जा रही है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "कोरिया" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!