चावल में कीड़ा लग गया तो क्या करें... सरकारी स्कूल में सामने आई मिड डे मील की सच्चाई, बच्चों को परोसा जा रहा घुन लगा खाना

Insects in Mid Day Meal: छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के भरतपुर के एक प्राथमिक शाला झिमडीपारा में मिड डे मील में बच्चों को कीड़ा लगा हुआ चावल खिलाने का मामला सामने आया है. यहां स्कूल में कुल 25 बच्चे हैं सभी को घुन और झिल्ली लगे चवाल परोसे जा रहे हैं. वहीं जब इस मामले पर सहायिका से प्रशन किया गया तो उसने कहा कि, क्या करें, चावल में कीड़ें लगे है, अब किसी को चार- पांच बार धोकर बच्चों के खिलाते हैं.

बच्चों की सेहत के साथ सरेआम खिलवाड़

हैरानी की बात ये है कि चावल में बड़ी मात्रा में कीड़े और घुन लगे हुए थे. बच्चें भी इन चावलों से कीड़े निकालकर खाते दिखाई दिए. सरकार की ओर से चलाई जा रही मिड डे मील योजना के तहत जहां बच्चों को उनके अच्छे स्वास्थ के लिए साफ और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है, वहीं छत्तीसगढ़ स्कूल की ये तस्वीर स्कूल जिम्मेदारों के खिलाफ कई बड़ा सवाल खड़े कर रही है.

चावल में कीड़ा लग गया है, तो क्या करें?

जब इस मामले पर मिड डे मील बनाने वाली सहायिका भवनिया यादव ने पूछताछ की गई तो उसने कहा कि चावल में कीड़ा लग गया है, तो क्या करें? अब वही बनाकर खिलाते हैं. चावलों को चार से पांच बार पानी से धुलकर उन्हें पकाते हैं और बच्चों को परोसते हैं. कई दिन से इसी चावल को खिला रहे हैं. अब चावलों में कीड़े मिल गए तो क्या किया जाए.

हमारे पास तो कंटेनर नहीं है

वहीं इस मामले पर स्कूल के प्रधान पाठक शिव कुमार सिंह ने बताया कि चावल ही घटिया क्वालिटी का है. चावल को स्टोर करने के लिए हमारे पास कंटेनर नहीं है. बरसात का मौसम है चावलों में झिल्ली और कीड़े आ रहे है. चावल पूरी तरह से खराब हो गया है लेकिन इन्हें रोज बिनवाया जाता है और सहीं चावल ही बच्चों को परोसा जाता है. रिपोर्ट: सरवर अली, कोरिया

