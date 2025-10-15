Advertisement
मौत बनकर घर आया दामाद! ससुर को खाट से बांधकर बम से उड़ाया, धमाके में घर हुआ तहस-नहस

Korea Blast News-कोरिया में एक दामाद ने अपने ससुर को पेट्रोल बम से उड़ा दिया. ससुर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं सास की हालत गंभीर है. बम धमाके की वजह से घर के अंदर जबरदस्त विस्फोट हुआ है. घर का बड़ा हिस्सा जल गया है. घर की छत भी उड़ गई है. इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दरवाजा बंद कर भाग निकले.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 15, 2025, 06:40 PM IST
Petrol Bomb Blast in Korea-छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दामाद ने अपने ससुर को पेट्रोल बम से उड़ा दिया. दामाद ने ससुर को खाट पर बांधा और फिर पेट्रोल बम से उड़ा दिया. ससुर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं सास की हालत गंभीर बताई जा रही है. इस वारदात के बाद दरवाजा बंद कर आरोपी भाग निकले. इस धमाके में घर की छत उड़ गई है. यह मामला बचरा पोड़ी थाना क्षेत्र का है. 

रात में घुसे हमलावर
जानकारी के अनुसार, मृतक का नाम राय राम है, वहीं घायल महिला का नाम पार्वती है. 14 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे दो हमलावर मुंह पर कपड़ा बांधकर राय राम के घर में घुसे. आरोपियों ने बुजुर्ग राय राम को खाट से बांधा. इस दौरान राय राम की पत्नी भी वहां मौजूद थी. फिर आरोपियों ने पति-पत्नी को घर के अंदर बंद किया और घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और घर में पेट्रोल बम फेंक दिया. 

पति की मौत, पत्नी घायल 
इस धमाके में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. धमाके की आवाज सुनकर लोग वहां पहुंचे और घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया. घायल महिला को इलाज के बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया, वहां जब हालत में सुधार नहीं हुआ तो महिला को रायपुर रेफर किया गया. 

दामाद पर शक
परिवार के लोगों ने बताया कि 4 महीने पहले युवक ससुराल आया था. उसने अपना सामान वापस मांगते हुए जमकर विवाद किया. इतना ही नहीं उसने अपने साले राघव पर छर्रे वाली बंदूक से गोली भी चला दी. घटना की शिकायत पर पुलिस ने उसकी तलाश भी की, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया था. इस घटना की सूचना पर देर रात बचरा पोड़ी थाना प्रभारी मुनाफ पटेल की टीम मौके पर पहुंची. कोरिया SP रवि कुर्रे भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का मुआयना करने के साथ ही परिवार के लोगों से बातचीत की.

बेटी-दामाद में होता था विवाद
SP रवि कुर्रे ने बताया कि वारदात में दामाद के शामिल होने का शक है. राम साय की बेटी ने कानपुर, उत्तरप्रदेश के युवक से इंटर कास्ट मैरिज की थी. युवक ड्राइवर का काम करता है. युवक ने एक अन्य शादी की थी, जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद था. दोनों के बीच विवाद हुआ तो युवती अपने घर आ गई थी. वह ससुराल से कुछ सामान भी ले आई थी. इसी को लेकर पति-पत्नी में विवाद चल रहा था. शक है कि दामाद ने इसी वजह से अपने सास-ससुर को मारने की साजिश रची. दामाद की तलाश की जा रही है.

मौत बनकर घर आया दामाद! ससुर को खाट से बांधकर बम से उड़ाया, धमाके में घर हुआ तहस-नहस
