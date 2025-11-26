बहू पर अफेयर का शक... चेहरे पर पोती कालिख, गले में पहनाई जूतों की माला! भरी सभा में किया बेइज्जत

Korea Panchayat Shame Case-छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के बरेल गांव में अवैध संबंध के शक में पंचायत के सामने महिला और उसके कथित प्रेमी को अपमानित करने का मामला सामने आया है. महिला के ससुराल पक्ष के लोगों ने दोनों के चेहर पर कालिख पोत दी और जूते की मामला पहनाकर गांव में जुलूस की तरह खड़ा कर दिया. इस दौरान गांव के बुजुर्ग, महिलाएँ और बच्चे भी मौजूद थे. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है.

8 साल पहले हुए थी शादी

पीड़ित महिला की शाद 8 साल पहले हुई थी और उसके तीन बच्चे हैं. पुलिस को की गई शिकायत में उसने बताया कि उसका पति लंबे समय से गांव के ही युवक ओमप्रकाश पनिका से अवैध संबंध होने का शक करता था. इसी शक के चलते 21 नवंबर को विवाद बढ़ा और पति ने महिला को घर से निकाल दिया. घर से निकाले जाने के बाद सुशीला ओमप्रकाश के घर रहने चली गई. इसके पीछे की वजह उसने ओमप्रकाश के साथ पारिवारिक संबंधों को बताया.

ससुराल वाले हुए नाराज

कथित प्रेमी ओमप्रकाश के घर जाने से ससुराल वाले नाराज हो गए. नाराज चाचा ससुर राय सिंह, गुलाब सिंह, चाची सास उर्मिला सिंह और अनीता सिंह ने महिला और ओमप्रकाश को पकड़ लिया. दोनों को गांव के बीच सार्वजनिक स्थल पर लेकर पहुंचे और ग्रामीणों की मौजूदगी में पंचायत बुलाई गई. पंचायत ने उन पर अवैध संबंध का आरोप लगाया.

चेहरे पर पोती कालिख

पंचायत में ससुराल वालों ने भीड़ से 'ओमप्रकाश चोर है' जैसे नारे लगवाए गए. इसके बाद दोनों के चेहरे पर कालिख पोतकर और जूते की माला पहनाकर उन्हें बेइज्जत किया गया. ससुराल पक्ष ने महिला से कहा कि आज के बाद वह उनके लिए मर चुकी है. इस घटना के बाद महिला थाने पहुंची और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया. महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. घटना को लेकर जनकपुर थाना प्रभारी ओमप्रकाश दुबे ने बताया कि मामले में FIR दर्ज की गई है. मामले की जांच की जा रही है.

