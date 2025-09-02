अंधविश्वास का खूनी खेल! कोरिया में पड़ोसी ने महिला को उतारा मौत के घाट, जादू-टोने का था शक
अंधविश्वास का खूनी खेल! कोरिया में पड़ोसी ने महिला को उतारा मौत के घाट, जादू-टोने का था शक

Korea News-कोरिया में पड़ोसी ने अंधविश्वास के चलते महिला की हत्या कर दी. महिला सुबह घर से खेत की तरफ जाने के लिए निकली थी इसी दौरान आरोपी ने गड़ासा से उसपर हमला कर दिया. पुलिस ने चार घंटे के भीतर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 02, 2025, 07:06 PM IST
अंधविश्वास का खूनी खेल! कोरिया में पड़ोसी ने महिला को उतारा मौत के घाट, जादू-टोने का था शक

Chhattisgarh Crime News-छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले जामपारा में जादू-टोना करने के शक में युवक ने पड़ोसी महिला की गड़ासा से हमला कर हत्या कर दी. आरोपी को शक था कि महिला जादू-टोना करती है. वह सुबह खेत की ओर जाने के लिए घर से निकली थी. इसी दौरान घात लगाकर बैठे आरोपी ने उसपर हमला कर दिया. महिला के सिर और कनपटी पर चोट के गहरे निशान मिले थे. इसी के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. यह मामला कोतवाली थाना तक क्षेत्र का है. 

खेत के पास मिला शव
जानकारी के अनुसार, पारवतिया बाई पति समय लाल बरगाह मंगलवार को सुबह करीब 5.30 बजे खेत की ओर जाने के लिए निकली थी. काफी देर तक महिला वापस नहीं लौटी. घर से कुछ ही दूरी पर खेत के पास उसका शव मिला. सिर और कनपटी पर चोट के निशान थे. शव मिलने की सूचना पर पुलिस पहुंची और हत्या का मामला मानते हुए जांच शुरू की. 

पड़ोसी को जादू-टोने का शक था
पूछताछ में पुलिस को पता चला कि पारवतिया बाई का पड़ोसी प्रकाश राजवाड़े उस पर जादू-टोना करने का शक करता था. इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद भी हुआ था. इस विवाद के दौरान उसने जान से मारने की धमकी भी दी थी. पुलिस ने प्रकाश राजवाड़े को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. 

बच्ची की मौत से था नाराज
आरोपी प्रकाश ने बताया कि दो महीने पहले उसने चार माह की बच्ची की मौत हो गई थी. पारवतिया बाई ने जादू-टोना कर उसके बच्चे को मार डाला. आरोपी ने कहा  महिला सुबह शौच के लिए निकली थी. उसने पारवतिया बाई का पीछा किया और दौड़ाते हुए उसपर गड़ासे से चार बार वार किया. हमले में महिला की मौत हो गई.  थाना प्रभारी विपिन लकड़ा ने बताया कि पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी प्रकाश राजवाड़े को गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ धारा 103(1) के तहत कार्रवाई की गई है.

यह भी पढ़ें-शादी से पहले कत्ल, भोपाल में 19 साल की युवती की गला काटकर हत्या, घर में पड़ा मिला शव

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Korea की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

