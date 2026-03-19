MP Breaking News LIVE: इंदौर में पीड़ित परिजनों से मिले CM मोहन यादव, 19 मार्च की बड़ी खबरें

MP Live News: चैत्र नवरात्र की शुरुआत के साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो गई है. आज मध्य प्रदेश में दिनभर कई बड़े आयोजन किए जाएंगे. मध्य प्रदेश में गुड़ी पड़वा का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा. सीएम मोहन यादव उज्जैन में रहेंगे और यहां विकास कार्यों का लोकापर्ण करेंगे. मध्य प्रदेश में आज मौसम में बड़ा बदलाव दिख सकता है. कई जिलों में बारिश के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है. मध्य प्रदेश में 19 मार्च के की सभी छोटी बड़ी खबरें आपको एक साथ ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ पर मिलने वाली हैं.

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