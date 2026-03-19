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MP Breaking News LIVE: इंदौर में पीड़ित परिजनों से मिले CM मोहन यादव, 19 मार्च की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मध्य प्रदेश मे 19 मार्च के दिन क्या कुछ बड़ा रहेगा. हर छोटी-बड़ी खबर जानने के लिए Zee MPCG के लाइव ब्लॉग को देखिए.

 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 19, 2026, 02:50 PM IST
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मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें
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MP Live News: चैत्र नवरात्र की शुरुआत के साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो गई है. आज मध्य प्रदेश में दिनभर कई बड़े आयोजन किए जाएंगे. मध्य प्रदेश में गुड़ी पड़वा का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा. सीएम मोहन यादव उज्जैन में रहेंगे और यहां विकास कार्यों का लोकापर्ण करेंगे. मध्य प्रदेश में आज मौसम में बड़ा बदलाव दिख सकता है. कई जिलों में बारिश के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है. मध्य प्रदेश में 19 मार्च के की सभी छोटी बड़ी खबरें आपको एक साथ ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ पर मिलने वाली हैं.

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19 March 2026
14:36 PM

इंदौर में पीड़ित परिजनों से मिले सीएम मोहन यादव

इंदौर के बृजेश्वरी एनएक्स इलाके में एक मकान में आग लगने से आठ लोगों की मौत हो गई थी. जिसके चलते मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर पहुंचे और पीड़ित परिवार के परिजनों के बीच पहुंचकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी है. इंदौर के जंजीर वाला चौराहा के पास श्रद्धांजलि सभा स्थल पहुंच गए थे. सीएम मोहन यादव ने कहा कि  कहा कि मैं कल ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए थे अब जांच रिपोर्ट का इंतजार है हम पीड़ित परिजनों के साथ हैं. 

12:48 PM

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हूं: मुकेश मल्होत्रा

सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद मुकेश मल्होत्रा को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सम्मानजनक फैसला दिया उससे में संतुष्ट हूं. सुप्रीम कोर्ट को में धन्यवाद देता हूं. यह एक तरह से जीत है. पूर्व विधायक रामनिवास रावत आरोप लगा रहे हैं कि हमने केस छुपाए हैं मैंने कोई भी केस नहीं छुपाया है. 

12:47 PM

मुकेश मल्होत्रा मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा के निर्वाचन शून्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट पर रोक लगा दी है. जिससे कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा की विधायकी बच गई है. लेकिन, वह बतौर विधायक किसी वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकेंगे. इसके अलावा उन्हें विधायक पद का वेतन नहीं मिलेगा. इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी.

09:05 AM

बैतूल रेलवे स्टेशन गार्डन में भीषण आग

बैतूल रेलवे स्टेशन के गार्डन में बीती देर रात अचानक भीषण आग लग गई. गार्डन में लगे बांस के बेड़ों ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और आग के बीच बांस फटने से तेज धमाकेदार आवाजें सुनाई देने लगीं. आग इतनी भयंकर ऊंची थी कि आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. हालांकि गनीमत रही कि आग ने स्टेशन परिसर या पार्किंग में खड़े वाहनों को अपनी चपेट में नहीं लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. सूचना मिलते ही नगर पालिका की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है.

09:04 AM

भोपाल में मांस बिक्री में अस्थाई प्रतिबंध

भोपाल में प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है. राजधानी मांस की बिक्री पर अस्थाई प्रतिबंध लगा दिया है. चैत्र नवरात्र, चैती चांद, रामनवमी, महावीर जयंती और बुध जयंती के दिन मांस की सभी दुकानें बंद रहेगी. नगर निगम सीमा के अंदर आने वाली दुकानों पर मांस नहीं बिकेगा. निर्देश का उल्लंघन करने वाले पर होगी सख्त कार्रवाई. 

07:45 AM

इंदौर और उज्जैन दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन 

सीएम मोहन यादव गुरुवार को इंदौर और उज्जैन के दौरे पर रहेंगे. वह भोपाल से सुबह 10 बजे उज्जैन के लिए रवाना होंगे और उसके बाद उज्जैन में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे. इसके बाद वह इंदौर के लिए रवान होंगे और यहां आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे. शाम को वापस वह फिर से उज्जैन आएंगे. 

07:44 AM

मध्य प्रदेश में बारिश आंधी-तूफान का अलर्ट 

मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है. प्रदेश के कई जिलों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं. जबकि, कई जिलों में आंधी-तूफान की स्थिति बन रही है. ओलावृष्टि की संभावना भी है. 

07:44 AM

बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती 

हिंदू नववर्ष की शुरुआत और चैत्र नवरात्र के पहले दिन बाबा महाकाल की विशेष भस्माआरती की गई है. बड़ी संख्या में लोगों ने बाबा के दर्शन किए हैं. उज्जैन में भी आज दिनभर कई बड़े आयोजन किए जाएंगे. जबकि नवरात्रि की शुरुआत पर उज्जैन में कई आयोजन आयोजित होंगे.

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