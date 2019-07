मध्य प्रदेशः सालों से टूटा पड़ा है पुल, जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं ग्रामीण

धनंजय द्विवेदी/दमोह: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में जिला मुख्यालय से मात्र 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित पिपरिया गांव और खलवा टोला सरकारी उपेक्षा का दंश झेल रहा है. जहां दो प्रखण्ड और 20 गांवों को जोड़ने वाला पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और कहीं इसका कोई नामो-निशान भी नहीं बचा है. ऐसे में सरकार की इस पर नजर नही है और न ही प्रशासन का इस पर ध्यान है. नदी के इस पार खलवा टोला और उसपार पिपरिया बरसात के दिनों में एक दूसरे से दूर हो जाता है. बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, तो मरीजों का हाल बेहाल हो जाता है.

ऐसे में जरूरी काम होने पर लोगों को पेड़ की डालों और रस्सियों के सहारे इस पार से उस पार जाना पड़ता है. ऐसे में इस नदी में कई लोग डूबने से बचे हैं. भारी बरसात में गांव टापू बन जाता है. मरीज खाट पर लाये जाते हैं. गांवों में जाने के लिए रास्ते नहीं है. यहां लोगों की मदद करने के लिए एक युवक ने अपनी जमीन बेचकर नाव खरीदी है, जिससे वह लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाने का काम करता है. मांझी का कहना है कि वह लगातार तीस साल से दोनों गांव की सेवा कर रहा है, लेकिन उसे न तो मजदूरी मिलती है और न ही सरकार की तरफ से कोई सहायता.

MP: Locals in Pipariya village of Damoh dist cross a stream on a damaged wooden bridge. Say, "We risk our lives. Many fall down while crossing." Chief Executive Officer,Patharia panchayat says "RES agency has probably done half the construction.We'll write to them to complete it" pic.twitter.com/WEnFAUi4QM

Patharia SDM Bharti Mishra: This poses a threat to life. We'll include its name in the list of flood affected areas & deploy our jawans from Disaster Mgmt dept there. We'll make efforts to set up some temporary arrangement there for the time being so that no mishap takes place. pic.twitter.com/HXO4CHczQC

