मध्य प्रदेशः बंद कमरे में मां ने की बच्चों की हत्या, पति के आने पर हुआ खुलासा

नई दिल्लीः मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने ही बच्चों की हत्या कर दी और उसके बाद बच्चों के शव को और खुद को कमरे में बंद करके बैठी रही. घटना शहडोल के जिले के सोहागपुर थाना क्षेत्र के कोनी गांव की है. जहां महिला ने बंद कमरे में पहले तो अपने बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके बाद कमरा बंद करके बैठी रही. इस दौरान महिला के पति ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला.

पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि, महिला के पति ने फोन करके घटना की जानकारी देते हुए बताया कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार है, जिसके चलते उसने बच्चों सहित खुद को घर के एक कमरे में बंद कर लिया. इस दौरान हमने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला और इसी बीच उसने दोनों बच्चों की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. जब हम कमरे के अंदर गए तो देखा कि कमरे में दोनों बच्चों के शव पड़े हैं. जिसके बाद युवक ने फोन करके पुलिस को घटना की जानकारी दी.

Madhya Pradesh: A woman allegedly killed her son & daughter in Shahdol. ASP says,"Man informed us that his wife who is mentally ill has locked herself inside the house with their children. When we opened the door children were found dead. Lady is being interrogated." (18/8/2019) pic.twitter.com/MsqC0yof5K

— ANI (@ANI) August 18, 2019