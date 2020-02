MP सरकार का अजीब फरमान: नसबंदी कराने में रहे नाकाम, अब जाएगी नौकरी

नई दिल्‍ली/भोपाल : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार ने पुरुष बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (एमपीएचडब्ल्यू) के लिए एक आदेश जारी करते हुए उन्‍हें बड़ा झटका दिया है. इस आदेश में कहा गया है कि ये स्‍वास्‍थ्‍य कार्यकर्ता साल 2019-20 में नसबंदी के लिए एक भी पुरुष को समझाने में विफल रहे. अब सरकार ऐसे स्‍वास्‍थ्‍य कार्यकर्ताओं को वेतन नहीं देगी और उन्‍हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाएगा.

Madhya Pradesh government has issued order informing male multi-purpose health workers (MPHWs), who failed to convince even one man for sterilisation in 2019-20, that their salaries would not be given and they would be compulsorily retired.

— ANI (@ANI) February 21, 2020