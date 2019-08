ट्रायल में टारगेट अचीव नहीं कर पाया MP का 'उसेन बोल्ट', मंत्री बोले- एक महीने की ट्रेनिंग के बाद फिर देंगे मौका

भोपालः सिर्फ 11 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़ कम्प्लीट करने वाले धावक रामेश्वर गुर्जर का सोमावार की सुबह भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में ट्रायल लिया गया. इस दौरान रामेश्वर को जूते उपलब्ध कराए गए और उसके बाद दौड़ने को कहा गया, लेकिन वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए. जूते पहनने के बाद मध्य प्रदेश के 'उसेन बोल्ट' कहे जा रहे रामेश्वर ने 12.90 सेकेंड में यह रेस पूरी की, जबकि सोशल मीडिया पर रामेश्वर का जो वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें उन्होंने 100 मीटर की रेस 11 सेकेंड में ही पूरी कर ली थी.

ऐसे में मध्य प्रदेश के खेलमंत्री भी रामेश्वर के ट्रायल के दौरान स्टेडियम में मौजूद रहे. बता दें रामेश्वर को खुद खेल मंत्री जीतू पटवारी ने ही भोपाल के लिए बुलावा भेजा था और उनके कहने के बाद ही रामेश्वर के लिए इस ट्रायल का आयोजन किया गया था, जिसमें वह अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए.

Madhya Pradesh Sports Minister, Jitu Patwari: Today Rameshwar was not able to achieve the target. He will practice in the stadium and train for a month. He also needs a good diet to increase his strength. State govt will definitely help him. (19/8) pic.twitter.com/oTPF3WslE9

