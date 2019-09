खेतों में खड़ी करवा दी हाथी की मूर्ति, फसलों को बचाने के लिए अपनाया अनोखा आइडिया

महासमुंद: छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिले के एक गांव में हाथियों से फसलों को बचाने के लिए गजराज की मूर्ति स्थापित करने का एक अनोखा मामला सामने आया है. स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि फसलों की बर्बादी को रोकने के लिए यह नया तरीका कारगर साबित होगा.

जिले के कुकराडीह गांव के किसानों ने बताया कि उन्होंने भगवान गणेश की प्रार्थना में गजराज की मूर्ति की स्थापना करवाई है. ग्रामीणों को विश्वास है कि हाथियों के झुंडों से गजराज उनकी फसल और गांव की जरूर रक्षा करेंगे.

Mahasamund: Locals of Kukradih village have built a statue of an elephant near their farms,say,"We have installed the statue with a prayer to Lord Ganesha to protect our crops from elephants. We believe that this statue will protect our village." #Chhattisgarh pic.twitter.com/IyGgIbypGU

— ANI (@ANI) September 20, 2019