मुख्यधारा में लौटेंगे 15 माओवादी, महासमुंद पुलिस के सामने सरेंडर कर सकते हैं, पतेरापाली और जामपाली के जंगलों में थे सक्रिय

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के नक्सलवाद के मोर्चे पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. लंबे समय से हिंसा का रास्ता अपनाने वाले माओवादियों के एक बड़े समूह ने अब मुख्यधारा में लौटने का मन बना लिया है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बीबीएम कमेटी के लगभग 15 नक्सली महासमुंद पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर सकते हैं. पुलिस के सामने सभी नक्सली सरेंडर करने की तैयारी में है.

जंगल में हुई मुलाकात

बताया जा रहा है कि नक्सली समूह वर्तमान में पतेरापाली, कापू कुंडा और जामपाली के घने जंगलों में मौजूद है. नक्सलियों को हिंसा छोड़ने के लिए तैयार करने वाले एक विशेष प्रतिनिधि मंडल ने जंगल में जाकर इस समूह से मुलाकात की है. इस सकारात्मक बातचीत के बाद नक्सलियों ने बलौदा थाने में सरेंडर करने की सहमति जताई है. पुलिस प्रशासन इस पूरी प्रक्रिया को लेकर बेहद सतर्क है और महासमुंद पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं. अगर सरेंडर की प्रक्रिया पूरी होती है, तो यह बड़ी जीत होती है.

पुलिस की अपील और पोस्टरों का असर

नक्सलियों के इस हृदय परिवर्तन के पीछे महासमुंद पुलिस और ओडिशा पुलिस की संयुक्त कोशिशों को एक बड़ी वजह माना जा रहा है. पुलिस ने हाल ही में पतेरापाली और सहजपाली के जंगलों में बड़ी संख्या में अपील पोस्टर लगाए थे. इन पोस्टरों के माध्यम से सरकार और जिला पुलिस ने नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने और समाज की मुख्यधारा में वापस शामिल होने की अपील की गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

साथियों से मिली प्रेरणा

खास बात यह है कि इन पोस्टरों में उन पूर्व माओवादियों की तस्वीरें भी जारी की गई थीं, जो पहले ही सरेंडर कर चुके हैं और अब एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं. इसके अलावा, पोस्टरों में जिला पुलिस और उनके संपर्क में रहने वाले अन्य सहयोगियों के फोन नंबर भी दिए गए थे, ताकि जो भी माओवादी बातचीत करना चाहे, वह सीधे संपर्क कर सके. यह आत्मसमर्पण न केवल महासमुंद पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, इससे इलाके में शांति व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

यह भी पढ़ें-CG में सरेंडर नक्सलियों को मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ, यहां मिलेंगे पक्के घर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!