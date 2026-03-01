लाल आतंक पर बड़ा प्रहार, महासमुंद में 25 लाख के इनामी नक्सली समेत 15 नक्सलियों ने किया सरेंडर

CG News: BBM (बलांगीर-बरगढ़-महासमुंद) डिवीजन कमेटी के15 इमानी माओवादियों ने एकसाथ सरेंडर कर दिया है. इन माओवादियों ने देर रात महासमुंद के बलौदा थाने में पुलिस के सामने आत्म समर्पण कर अपना हथियार भी पुलिस को सौंप दिया है.
Trending Photos
15 Maoists surrendered in front of mahasamund police: छतीसगढ़ के महासमुंद जिले के सुरक्षाबलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. BBM (बलांगीर-बरगढ़-महासमुंद) डिवीजन कमेटी के माओवादियों ने सरेंडर कर दिया है. कुल 15 इनामी माओवादियों ने आत्म समर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है. इन माओवादियों ने देर रात महासमुंद के बलौदा थाने में पुलिस के सामने आत्म समर्पण कर अपना हथियार भी पुलिस भी को सौंप दिया. छत्तीसगढ़ सरकार के पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर सभी 15 नक्सली घर वापस लौटने का फैसला लिया है.
15 माओवादियों ने किया आत्म समर्पण
सभी 15 माओवादियों ने आत्म समर्पण का फैसला पहले ही बना लिया था. माओवादी अपने फैसले पर अटल रहें और घर वापसी करने का निर्णय लिया है. इस निर्णय से पहले उनकी बातचीत एक विशेष प्रतिनिधि मंडल से हुई थी जिसे नक्सलियों को हिंसा छोड़ने के लिए तैयार किया गया था. सफल बातचीत के बाद उम्मीद लगाई गई थी कि सभी 15 इनामी माओवादी देर रात तक अपने हथियार के साथ पुलिस के समक्ष आत्म समर्पण कर सकते हैं. माओवादी पुलिस के उम्मीदों पर खड़े उतरे और उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है. एसपी प्रभात कुमार ने की 15 माओवादियों के सरेंडर की पुष्टि की है.
25 लाख के इनामी ने भी किया समर्पण
आत्म समर्पण करने वालों में 9 महिला और 6 पुरूष माओवादी शामिल है. ओडिशा के पश्चिम सब जोनल ब्यूरो सचिव विकास उर्फ सुदर्शन ने भी आत्म समर्पण कर हथियार छोड़ा है. विकास उर्फ सुदर्शन पर 25 लाख का इनाम तय था जिसका समर्पण सुरक्षाबलों की बड़ी जीत बताई जा रही है. माओवादियों के इस हृदय परिवर्तन की वजह महासमुंद पुलिस और ओडिशा पुलिस की मेहनत और कोशिशें बताई जा रही हैं जिनके कारण आज इतना बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है.
छत्तीसगढ़ सरकार का सफल प्रयास
माओवादियों के समर्पण के पीछे की वजह ये भी बताई जा रही कि, उन्होंने अपने पूर्व साथियों को आत्म समर्पण कर घर वापसी करते देखा है. आत्म समर्पण कर चुके माओवादियों को छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति का पूरा लाभ मिल रहा है. इससे उनकी जिंदगी शांतिपूर्ण तरीके से कट रही है. फिलहाल महासमुंद पुलिस सरेंडर प्रक्रिया की कार्रवाई में जुटी हुई है.ये आत्मसमर्पण ना सिर्फ महासमुंद पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है बल्कि नक्लसी प्रभावित एरिया की बदलती तस्वीर का उदाहरण भी.
मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. महासमुंद की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.