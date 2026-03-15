छत्तीसगढ़ के गढ़फुलझर को मिलेगी नई पहचान, सीएम साय ने कर दिया बड़ा ऐलान, जानिए क्या है पूरा प्लान?

Chhattisgarh CM News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय गढ़फुलझर नानकसागर में आयोजित होला मोहल्ला कार्यक्रम में शामिल हुए. इस कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि गढ़फुलझर नानकसागर में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा. बसना क्षेत्र के ऐतिहासिक एवं पवित्र स्थल गढ़फुलझर स्थित नानकसागर में होला मोहल्ला कार्यक्रम आयोजित किया गया था. सीएम साय ने यहां पहुंचकर पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेका तथा विशेष कीर्तन समागम और अरदास में भाग लिया.

इस अवसर पर सिख समाज की ओर से मुख्यमंत्री का सम्मान करते हुए उन्हें साफा भेंट किया गया. कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, बसना विधायक संपत अग्रवाल, डॉ. भगवान सिंह खोजी, ज्ञानी हरदीप सिंह, दविंदर सिंह, कमलजीत सिंह, नितिनदीप सिंह, कंवलप्रीत सिंह, अमृतपाल सिंह, देवेंद्र सिंह आनंद, रोमी सलूजा सहित सिख समाज के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे.

नानकसागर पवित्र स्थल

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि गढ़फुलझर की पावन भूमि स्थित नानकसागर अत्यंत पवित्र स्थल है, जहां पूज्य गुरु नानक जी के चरण पड़े हैं. छत्तीसगढ़ की भूमि पर महान संतों के चरण पड़े हैं. यह भूमि संतों की तपोभूमि रही है और यहां आकर उन्हें अत्यंत गर्व और आनंद की अनुभूति हो रही है.

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तीर्थस्थल करेंगे विकसित

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के सभी तीर्थस्थलों का विकास किया जाए और इस दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि गढ़फुलझर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा पहले भी की जा चुकी है और इसके विकास के लिए लगभग 2.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. विकास कार्य जारी भी है. इसे और शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं.

गैस किल्लत पर बोले साय

वहीं गैस की किल्लत पर सीएम साय ने कहा कि प्रदेश में गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर लोग अफवाह फैला रहे हैं. जबकि ऐसा नहीं है. दो जहाज गैस के चल चुके हैं और कल-परसों तक पहुंच जाएंगे. थोड़ी बहुत कमी होगी तो उसकी भी पूर्ति हो जाएगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी.

रिपोर्टः जमनजय सिन्हा, महासमुंद

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