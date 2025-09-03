डॉक्टर की मौजूदगी में ड्राइवर बना ‘सर्जन’, मरीज को लगाए टांके, वीडियो वायरल

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एंबुलेंस ड्राइवर ने सड़क हादेस में घायल एक मरीज के सिर पर टांके लगा दिए. हैरानी की बात है कि इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ही ड्राइवर को बताता रहा कि कैसे टांके लगाना है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो वायरल होते ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के होश उड़ गए. CMHO ने डॉक्टर, ड्रेसर स्टाफ और ड्राइवर के खिलाफ FIR के निर्देश दिए हैं. यह पूरा माममला बागबाहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है.

सड़क हादसे में हुआ था युवक घायल

जानकारी के अनुसार, 12 अगस्त की रात डोंगा खम्हरिया के रहने वाले नोमेश ध्रुव को सड़क हादसे में चोटें आई थी. उसे रात 10:15 बजे 112 एंबुलेंस से उसे बागबाहरा सीएचसी में इलाज के लिए लाया गया था. यहां डॉ. सौम्य रंजन पटेल की ड्यूटी थी. इलाज के दौरान जब मरीज को टांके लगाने की जरूरत पड़ी, एम्बुलेंस ड्राइवर मनोज यादव ने घायल को टांके लगा दिए. डॉक्टर वहां बैठकर ड्राइवर को बताता रहा.

डॉक्टर-ड्राइवर के खिलाफ FIR के निर्देश

इस पूरी घटना का किसी ने चुपके से फोटो-वीडियो बना लिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इस मामले में अब सीएमएचओ डॉ. नागेश्वर राव ने डॉक्टर, ड्रेसर स्टाफ और एंबुलेंस ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही एक टीम का गठन जांच के लिए किया है.

BMO को नोटिस जारी

CMHO डॉ. नागेश्वर राव ने कहा कि एम्बुलेंस ड्राइवर के टांके लगाने की घटना पर संज्ञान लिया है. बीएमओ को भी नोटिस जारी किया है. साथ ही उस समय जो भी वहां मौजूद था, सभी के खिलाफ FIR के लिए थाने में आवेदन दिया है. यह पहली नहीं है, इससे पहले गरियाबंद जिला अस्पताल में नर्स की जगह महिला गार्ड ने मरीज को इंजेक्शन लगाया था.

