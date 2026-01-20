7 साल, वही तारीख , वही अंदाज..पत्नी की हत्या के बाद सेम डेट पर किया दूसरा मर्डर; सोची-समझी साजिश या फिर...

Mahasumund Crime News: छत्तीसगढ़ के महासमुंद से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां सागौन के जंगल में एक महिला का शव मिला है. शव मिलने के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.पुलिस ने मृतका की पहचान सुनीता रजक के रूप में की है. सुनीता की मौत से पहले उसे सूरज ध्रुव नाम के व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पर जाते देखा गया है. हैरानी की बात ये है कि सूरज ध्रुव वही व्यक्ति है जिसे पत्नी की मौत के केस में बरी किया गया था.

क्या है सूरज ध्रुव का केस

दरअसल, सूरज ध्रुव को 19 वर्षीय पत्नी की हत्या के केस में गिरफ्तार किया गया था. सूरज की पत्नी संतोषी की मौत 2018 यानी आज से 8 साल पहले हुई थी. संतोषी की लाश 2 अप्रैल को घर के पीछे नाले में मिली थी. पुलिस ने सूरज को आरोपी मानते हुई उसे गिरफ्तार कर लिया था जिसके बाद कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी हालांकि 13 दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने इस फैसले को पलट दिया और "संदेह का लाभ" देते हुए सुरज को बरी कर दिया. सुनिता की मौत के तार भी सुरज से जुड़ा हुआ है जो इस केस को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाता है.

क्या है 2 अप्रैल का माजरा

पुलिस ने सुरज को सुनीता की मौत के केस में गिरफ्तार किया है. पहली पत्नी की मौत के ठीक 7 साल बाद सूरज एक बार फिर पुलिस हिरासत में है. लेकिन हैरानी की बात ये है कि सुनीता की मौत भी ठीक उसी दिन हुई जिस दिन संतोषी का शव मिला था यानी, 2 अप्रैल.

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे की सुनीता की हत्या

पुलिस जांच में पता चला है कि सुनीता और उसका पति राजेश दोनों लाखों रूपए के कर्ज में डूबे थे. इस दौरान पिछले साल 30 जनवरी को सुनीता की मुलाकात सूरज से हुई थी. सूरज ने सुनीता को नौकरी दिलाने का झांसा दिया. इन सब के बीच सूरज ने सुनीता को करीब 2 महीने के लिए एक जर्जर इमारत में कैद रखा. जब सुनीता ने घर जाने की जीद की तो सूरज उसे पास के जंगल में ले गया और गला घोंटकर सुनीता का मर्डर कर दिया फिर मौका पाते ही सोने जेवरात लूट कर वहां से भाग निकला. सुनीता कई दिनों से घर नहीं पहुंची थी तो परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस को तेंदुपत्ता इक्ट्ठा करने वालों से पता चला कि जंगल में एक शव है. शव की पहचान सुनीता के रूप में हुई. सदमे में आकर सुनीता के पति ने आत्महत्या कर ली है.

अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि दोनों हत्याएं 2 अप्रैल को ही क्यों की गईं हैं. आखिर इस तारीख से आरोपी और मृतकों का क्या संबंध था. दोनों ही महिलाओं की हत्या 2 अप्रैल और और गला घोंटकर की गई है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. महासमुंद की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.