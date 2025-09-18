शिक्षक ने शराब पीकर स्कूल न आने का वादा किया, फिर भी नशे में पहुंचा, क्लास में ही सो गया
शिक्षक ने शराब पीकर स्कूल न आने का वादा किया, फिर भी नशे में पहुंचा, क्लास में ही सो गया

Mahasamund News-महासमुंद में एक शिक्षक शराब के नशे में स्कूल पहुंचा. शिक्षक इतने नशे में था कि कुर्सी पर बैठते ही सो गया. ग्रामीणों ने टीचर का वीडियो बना, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. एक लेटर में शिक्षक ने लिखा है कि मैं शराब पीकर स्कूल नहीं आऊंगा.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 18, 2025, 11:37 PM IST
शिक्षक ने शराब पीकर स्कूल न आने का वादा किया, फिर भी नशे में पहुंचा, क्लास में ही सो गया

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक शिक्षक शराब के नशे में स्कूल पहुंचा. वह कुर्सी पर बैठते ही सो गया. ग्रामीणों ने स्कूल में आकर टीचर का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. नशे में धुत टीचर का नाम थानेश्वर प्रसाद मारकंडेय है, जो ग्राम पंचायत मानपुर स्थित शासकीय मिडिल स्कूल में पदस्थ है. वीडियो के साथ शिक्षक का एक लेटर भी वायरल हुआ है, जिसमें लिखा है कि मैं शराब पीकर स्कूल नहीं आऊंगा. 

नशे की हालत में सो रहा था
शिक्षक थानेश्वर प्रसाद अंग्रेजी और गणित का टीचर है. वह 10 सिंतबर को आठवीं के एक छात्र ने शिक्षक के नशे में स्कूल में सोते हुए हालत में वीडियो बना लिया. वीडियो में शिक्षक टेबल पर सिर रखकर सोते नजर आ रहा है. ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षक को कई बार शराब पीकर स्कूल में आने से मना किया गया है. इसके बावजूद वह नशे में स्कूल पहुंच जाता है. 

'अधिकारियों को पटा रखा'
ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक को यह कहते हुए सुना गया है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. क्योकिं उन्होंने ऊपर के अधिकारियों को पटा रखा है. वीडियो बनाने वाले बच्चे ने बताया कि शिक्षक के व्यवहार से बाकी बच्चे डरे रहते हैं. कई बार तो वो क्लास अटेंड करने आते ही नहीं है. टेबल में सिर रखकर सोते रहते हैं. नशे की हालत में रहने के कारण छात्राएं सामने जाने से घबराती हैं. 

BEO ने कही कार्रवाई की बात
इस मामले में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लीलाधर सिन्हा ने कहा कि पिछली बार भी शिकायत मिली थी, स्पष्टीकरण जारी कर वेतन रोका गया था. मीडिया के जरिए अभी का मामला संज्ञान में आया है. शिक्षक का मेडिकल टेस्ट कराया जाएया और शासन के गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें-दहशतगर्द बने बैंक कर्मचारी! एक किस्त लेट होने पर घर आए, बाप-बेटे पर फेंका गर्म पानी

