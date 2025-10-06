'कानों में गूंजती थी आवाज...' 5 साल तक पाला गुस्सा, फिर पलभर में SUV से कुचल दी दो जिंदगियां, लिया अपने चांटे का बदला

Mahasamund Crime News: दुश्मनी का अंजाम ऐसा होगा इस बात की खबर शायद जितेंद्र को नहीं थी. 5 साल पुराने थप्पड़ का बदला लेने के लिए अमन इस तरह की खूनी रंजिश रखेगा इस बात की भी खबर जितेंद्र को नहीं थी. दरअसल, कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एनएच-353 पर खौफनाक वारदात हुई थी. इस दौरान घर लौट रहे दो दोस्त जितेंद्र चंद्राकर और अशोक साहू को एसयूवी चालक ने इस तरह मौत के घाट उतारा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, 4 अक्टूबर की रात नेशनल हाईवे पर दो लोग गंभीर रूप से घायल पड़े थे. उनमें से एक शख्स (जितेंद्र) की मौके पर ही मौत हो गई थी, वहीं अशोक की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई. पुलिस ने इस घटना को पहले सड़क दुर्घटना समझा लेकिन बाद में यह सोची-समझी साजिश निकली. जांच में सामने आया कि एसयूवी चालक कोई और नहीं बल्कि जितेंद्र का दुश्मन अमन है जिसने अपना बदला पूरा करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया.

किस बात का बदला लेना चाहता था अमन

आरोपी अमन के दिल में पिछले 5 सालों से बदले की आग दहक रही थी. वह किसी भी तरह से जितेंद्र से अपना बदला पूरा करना चाहता था. 5 साल पहले दोनों के बीच जमीन और रास्ते के लिए विवाद हुआ था. उस दौरान जितेंद्र ने अमन को थप्पड़ जड़ दिया था. अमन ने पुलिस को भी बताया कि थप्पड़ की गूंज उसके कानों में 5 सालों से गूंज रही थी जिसका बदला अब जाकर पूरा हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

वारदात की ऐसी की गई थी प्लानिंग

पुलिस गिरफ्त में आए अमन ने बताया कि वह बरसों से जितेंद्र की रेकी किया करता था. वह कहां जाता है, किससे मिलता है, उसे सब पता था. इसी तरह 4 अक्टूबर को भी अमन ने जितेंद्र का पीछा किया. स्कूटी सवार जितेंद्र और उसके दोस्त को पहले टक्कर मारी, दोनों सड़क पर गिर पड़े, जिसके बाद अमन ने दोनों के ऊपर बार-बार गाड़ी चढ़ा कर कुचल कर मार डाला और फिर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. महासमुंद की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.