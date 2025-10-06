Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2950282
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

'कानों में गूंजती थी आवाज...' 5 साल तक पाला गुस्सा, फिर पलभर में SUV से कुचल दी दो जिंदगियां, लिया अपने चांटे का बदला

CG Crime News: महासमुंद से दोहरे हत्याकांड के मामले का सनसनीखेज खुलासा सामने आया है. यहां पांच साल पुराने थप्पड़ कांड का बदला खूनी तरीके से लिया गया है. आरोपी का कहना है कि पांच सालों तक थप्पड़ की गूंज मेरे कानों में गूंजती थी, आज मेरा बदला पूरा हुआ.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Oct 06, 2025, 05:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो(meta ai)
सांकेतिक फोटो(meta ai)

Mahasamund Crime News: दुश्मनी का अंजाम ऐसा होगा इस बात की खबर शायद जितेंद्र को नहीं थी. 5 साल पुराने थप्पड़ का बदला लेने के लिए अमन इस तरह की खूनी रंजिश रखेगा इस बात की भी खबर जितेंद्र को नहीं थी. दरअसल, कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एनएच-353 पर खौफनाक वारदात हुई थी. इस दौरान घर लौट रहे दो दोस्त जितेंद्र चंद्राकर और अशोक साहू को एसयूवी चालक ने इस तरह मौत के घाट उतारा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, 4 अक्टूबर की रात नेशनल हाईवे पर दो लोग गंभीर रूप से घायल पड़े थे. उनमें से एक शख्स (जितेंद्र) की मौके पर ही मौत हो गई थी, वहीं अशोक की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई. पुलिस ने इस घटना को पहले सड़क दुर्घटना समझा लेकिन बाद में यह सोची-समझी साजिश निकली. जांच में सामने आया कि एसयूवी चालक कोई और नहीं बल्कि जितेंद्र का दुश्मन अमन है जिसने अपना बदला पूरा करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया.

किस बात का बदला लेना चाहता था अमन
आरोपी अमन के दिल में पिछले 5 सालों से बदले की आग दहक रही थी. वह किसी भी तरह से जितेंद्र से अपना बदला पूरा करना चाहता था. 5 साल पहले दोनों के बीच जमीन और रास्ते के लिए विवाद हुआ था. उस दौरान जितेंद्र ने अमन को थप्पड़ जड़ दिया था. अमन ने पुलिस को भी बताया कि थप्पड़ की गूंज उसके कानों में 5 सालों से गूंज रही थी जिसका बदला अब जाकर पूरा हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

वारदात की ऐसी की गई थी प्लानिंग
पुलिस गिरफ्त में आए अमन ने बताया कि वह बरसों से जितेंद्र की रेकी किया करता था. वह कहां जाता है, किससे मिलता है, उसे सब पता था. इसी तरह 4 अक्टूबर को भी अमन ने जितेंद्र का पीछा किया. स्कूटी सवार जितेंद्र और उसके दोस्त को पहले टक्कर मारी, दोनों सड़क पर गिर पड़े, जिसके बाद अमन ने दोनों के ऊपर बार-बार गाड़ी चढ़ा कर कुचल कर मार डाला और फिर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. महासमुंद की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

cg crime news

Trending news

niwari news
कच्चे फर्श के नीचे दफनाया प्रेमिका का शव, लीप-पोत कर खटिया पर चैन से सोया प्रेमी
cg crime news
5 साल पाला गुस्सा, फिर पलभर में SUV से रौंदी दो जिंदगियां, लिया अपने चांटे का बदला
Ujjain mahakal temple
अब महाकाल मंदिर में QR कोड से होगा प्रसाद-दान का भुगतान, जानिए कैसे बुक करें पास?
dhar news
सिर कटे शव से मचा हड़कंप, प्राइवेट पार्ट से भी की हैवानियत, जानिए किसने रची साजिश
dewas news
क्लास में शिक्षकों का चल रहा था NAUGHTY सीन, बच्चों ने चुपके से बनाया वीडियो; फिर...
bhopal news
बड़ी खुशखबरी! अब भोपाल से गुवाहाटी जाना हुआ आसान, मिलेगी डायरेक्ट फ्लाइट
bhopal news
स्मार्ट मीटर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, बिजली दरों में कटौती... क्या हैं वो 11 मांग
valmiki jayanti
MP: 7 अक्टूबर को छुट्टी, क्या बैंकों में नहीं होंगे काम? जानें क्या-क्या रहेगा बंद
MP Today Live
MP Today Live: ग्वालियर में दो पक्षों में जमकर विवाद, भोपाल में कार में मिला मांस
Shivpuri News
चलती कार को ट्रक ने मारी टक्कर,नदी में डूबने लगा परिवार, फिर ग्रामीणों ने किया ऐसा..
;