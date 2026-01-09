जनदर्शन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पेश की मिसाल, CM के निर्देश पर लकवाग्रस्त महिला को तुरंत मंजूर हुए 5 लाख रुपये

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल से मुख्यमंत्री जनदर्शन में महासमुंद जिले के बसना विकासखंड के ग्राम बड़ेटेमरी निवासी बसंती साव को मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना के तहत 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि की तत्काल स्वीकृत मिली. बता दें कि सीएम विष्णु देव साय ने गुरुवार (8 जनवरी) को राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित जनदर्शन के दौरान प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही स्पष्ट निर्देश दिए. इसके साथ ही कई जरूरतमंदों को तत्काल आर्थिक सहायता भी स्वीकृत की गई, जिससे यह संदेश गया कि जन सरोकारों से जुड़ी समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

बसंती साव ने बताया कि उनका दोनों पैर लकवाग्रस्त है, उनका इलाज रायपुर स्थित एम्स, मेकाहारा सहित एक निजी अस्पताल में कराया जा चुका है. इलाज लगातार जारी है. इस वजह से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. आगे इलाज के लिए लगभग 6 लाख 40 हजार रुपये का खर्च अनुमानित है. आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवार से होने के कारण उनके लिए इलाज का खर्च उठाना संभव नहीं. उनके पति प्रेमकुमार साव ने बताया कि मुख्यमंत्री जनदर्शन में अपनी पीड़ा रखने के बाद उन्हें तुरंत मदद मिली. उन्होंने मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता की प्रशंसा करते हुए आर्थिक सहायता की त्वरित स्वीकृति पर आभार जताया.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जनदर्शन के दौरान बसंती साव के आवेदन को गंभीरता से देखा और उनकी स्थिति को समझते हुए संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए, ताकि बिना किसी देरी के सहायता मिल सके. मुख्यमंत्री के निर्देश पर सहायता राशि की तत्काल स्वीकृति दी गई. इससे पूर्व भी मुख्यमंत्री की पहल पर उन्हें 25 हजार रुपये और 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है.