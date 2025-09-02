छत्तीसगढ़ में 2023 का विधानसभा चुनाव क्यों हार गई कांग्रेस? 2 साल बाद पूर्व मंत्री ने कर दिया खुलासा

TS Singhdeo Statement: छत्तीसगढ़ में लंबे समय बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान आया है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन करने पहुंचे टीएस सिंहदेव ने 2 साल बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विधानसभा चुनाव हारने की वजह बताई है. महासमुंद के लोहिया चौक में उन्होंने हड़ताल कर रहे कर्मचारियों से मुलाकात के बाद कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पिछला विधानसभा चुनाव इसलिए हार गई था कि क्योंकि घोषणाओं को पूरा नहीं किया जा सका था. टीएस सिंहदेव का यह बयान अहम माना जा रहा है, जिसके अलग-अलग राजनीतिक मायने निकले जा रहे हैं.

जो वादे किए पूरे नहीं कर पाए: टीएस सिंहदेव

टीएस सिंहदेव से जब 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा 'मेरा मानना है मेरी और कांग्रेस पार्टी की हार का बड़ा कारण घोषणाओं का पूरा नहीं होना है, उन मांगों में से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मियों की मांग भी थी. हमने चुनाव में जो वादा किया उसे पूरा नहीं कर पाए, ऐसे में जो भी सरकार जनता का काम नहीं करता वो हारती जरूर है. हम लोग भी हारे क्योंकि हम भी मांग पूरा नहीं कर पाए. लेकिन इस मंच से मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मियों की मांगों का समर्थन करता हूं.' टीएस सिंहदेव ने इस मामले में छत्तीसगढ़ की साय सरकार से अपील की है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः लाल आतंक पर बड़ी चोट था सबसे लंबा चला 'कर्रेगुट्टा ऑपरेशन', अब अमित शाह फिर एक्टिव

पिछला चुनाव हार गए थे टीएस सिंहदेव

बता दें कि टीएस सिंहदेव को भी 2023 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, वह अंबिकापुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के राजेश अग्रवाल से महज 98 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे, जबकि चुनावों से 6 महीने पहले उन्हें कांग्रेस ने राज्य में उपमुख्यमंत्री भी बनाया था. 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कई सीनियर मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में 2 साल बाद आया टीएस सिंहदेव का बयान अब अहम माना जा रहा है. राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बाबा फिर से राज्य की राजनीति में एक्टिव हो रहे हैं.

वहीं टीएस सिंहदेव ने NHM कर्मियों को आश्वस्त किया कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और उनकी मांगों को जायज मानती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बनती है तो इस बार ऐसे कर्मचारियों की मांगों को प्राथमिकता दी जाएगी. कांग्रेस के दूसरे नेता भी उनकी मांगों का समर्थन कर चुके हैं.

ये भी पढ़ेंः किसान भाईयों के लिए बड़ी खुशखबरी! केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दिया 60,000 टन अतिरिक्त यूरिया

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!