कान्हा टाइगर रिजर्व में 3 बाघों की मौत, कैसे हुई यह घटना, 2 दिन पहले ही खुला है पार्क

Kanha Tiger Reserve: कान्हा टाइगर रिजर्व में एक साथ तीन बाघों की मौत से हड़कंप मच गया, बताया जा रहा है कि हाथी गश्ती दल को सबसे पहले इनकी मौत की जानकारी लगी थी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 03, 2025, 10:42 AM IST
कान्हा टाइगर रिजर्व में तीन बाघों की मौत
MP News: मध्य प्रदेश कान्हा टाइगर रिजर्व में तीन बाघों की मौत हो गई, जिनमें तो दो शावक और एक व्यस्क बाघ शामिल है. कान्हा टाइगर रिजर्व में हाथी दल लगातार गश्ती पर रहता है, उन्हीं को सबसे पहले बाघों की मौत की जानकारी पता चली थी. हालांकि बताया जा रहा है कि बाघों की मौत की वजह आपसी संघर्ष रहा है, लेकिन पार्क प्रबंधन इस मामले की जांच में जुट गया है, क्योंकि पर्यटकों के लिए भी सुरक्षा के हिसाब से यहां लगातार सर्तकता बरती जाती है. ऐसे में बाघों की मौत की जानकारी उपर तक भी भेज दी गई है. जबकि इस मामले की जांच के बाद ही और जानकारी मिलेगी. 

बाघों में हुआ आपसी संघर्ष 

हाथी गश्ती दल ने पार्क प्रबंधन के अधिकारियों की जानकारी दी थी कि कान्हा टाइगर रिजर्व के मुक्की रेंज के मवाला क्षेत्र में एक 10 साल के नर बाघ ने दूसरे बाघों को मार डाला यह सब आपसी संघर्ष की वजह से हुआ है. जहां मुक्की रेंज में ही 1 से 2 माह के 2 मादा बाघ शावक और एक व्यस्क शावक का शव मिला है, जिनके शरीर पर आपसी संघर्ष के निशान दिखे हैं. शावक अभी ज्यादा मजबूत भी नहीं थे, ऐसे में यह आपसी संघर्ष दोनों व्यस्क शावकों के बीच ज्यादा हुआ होगा, जिससे दोनों के बीच लड़ाई में यह घटना हुई. पार्क प्रबंधन ने तीनों के शवों को परीक्षण के लिए भेज दिया है, क्योंकि उससे ज्यादा जानकारी मिल सकती है. 

ये भी पढ़ेंः न वायरल, न कैंसर…फिर आखिर कौन सी बला है ये? सूरजपुर में इस बीमारी से मचा हड़कंप

कान्हा टाइगर रिजर्व के इतिहास में आपसी संघर्ष की यह बड़ी घटना मानी जा रही है. क्योंकि एक साथ तीन शावकों की मौत आपसी संघर्ष में मौत हो गई, जिससे बाघों के बीच टकराव बढ़ सकता है. हालांकि प्रोटोकोल अनुसार पार्क प्रबंधन के अधिकारी और डॉक्टर्स की टीमों ने शवों का निरीक्षण करके तीनों का अंतिम संस्कार किया. लेकिन इस घटना के बाद पार्क प्रबंधन के कर्मचारियों को और ज्यादा अलर्ट होने के निर्देश दिए गए हैं. 

पर्यटकों के लिए खुल चुका है कान्हा 

बता दें कि 1 अक्टूबर से कान्हा टाइगर रिजर्व कर्मचारियों के खुल चुका है. पहले ही दिन यहां पर्यटकों की भीड़ भी बहुत ज्यादा पहुंची थी, क्योंकि इस वक्त छुट्टियां भी हैं, ऐसे में बड़ी संख्या में पर्यटक कान्हा टाइगर रिजर्व में घूमने के लिए पहुंचे थे, ऐसे में इस घटना के बाद पार्क प्रबंधन और ज्यादा चौंकन्ना हो गया है, जबकि जिप्सी वालों को भी पर्यटकों को घुमाते वक्त सर्तकता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. 

ये भी पढ़ेंः अक्टूबर में तेजी से बदलेगा MP का मौसम, जानिए कब तक होगी बारिश, पड़ेगी गुलाबी ठंड

