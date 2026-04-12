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मंडला में चूहामार दवा खाने से 5 बच्चे बीमार, आंगनवाड़ी में आटे के लड्डू समझकर खाया, अस्पताल में भर्ती

Mandla News: मंडला जिले के मोहगांव ब्लॉक में स्थित रमखिरिया गांव में एक दुखद घटना सामने आई है. यहां, एक आंगनवाड़ी केंद्र में पांच बच्चे चूहामार दवा खाने के बाद गंभीर रूप से बीमार पड़ गए. उन्होंने गलती से इसे आटे से बनी मिठाई (लड्डू) समझ लिया था.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 12, 2026, 07:08 AM IST
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मंडला में चूहामार दवा खाने से 5 बच्चे बीमार, आंगनवाड़ी में आटे के लड्डू समझकर खाया, अस्पताल में भर्ती

Mandla News: मध्य प्रदेश के मंडला जिले के मोहगांव ब्लॉक में स्थित रमखिरिया गांव में घोर लापरवाही का एक मामला सामने आया है, जहां एक आंगनवाड़ी केंद्र में चूहेमार दवा खाने के बाद पांच बच्चे बीमार पड़ गए. बताया जा रहा है कि बच्चों ने आटे से बने लड्डू खाए थे, जिनमें गलती से चूहेमार दवा मिल गया था. इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और बच्चों के परिजन, स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले गए.

सभी बच्चों का इलाज डॉक्टरों की देखरेख में किया गया. राहत की बात यह है कि अब उनकी हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं. फिलहाल उन्हें निगरानी में रखा गया है.

चूहामार दवा खाने से 5 बच्चे बीमार
रिपोर्ट्स के अनुसार एक आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों ने गेहूं के आटे के ऐसे लड्डू खा लिए थे, जिनमें गलती से चूहेमार दवा मिली हुई थी. आगे यह भी बताया गया है कि यह आंगनवाड़ी केंद्र एक किराए की इमारत में चल रहा था, जहां लापरवाही की यह घटना सामने आई. इस घटना से लोगों में काफी दहशत फैल गई. घटना के बाद, बच्चों के परिवार वाले और स्थानीय लोग उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज किया गया. अब सभी बच्चों की हालत स्थिर है, उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है. घबराने की कोई बात नहीं है.

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यह भी पढ़ें: इंदौर के बाद अब भोपाल AIIMS में चूहा कांड, मासूमों की जान से खिलवाड़, NICU वार्ड में मचा हड़कंप

 

खतरे से बाहर बच्चे
फिलहाल सभी बच्चों का स्वास्थ्य ठीक बताया जा रहा है. हालांकि इस घटना ने आंगनवाड़ी केंद्रों की सुरक्षा और उन पर निगरानी को लेकर निश्चित रूप से सवाल खड़े कर दिए हैं. सबसे अहम सवाल अब भी बना हुआ है, आखिर बच्चों के खाने में कोई जहरीला पदार्थ कैसे पहुंच गया? क्या इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा.

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