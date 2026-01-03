Advertisement
इंदौर के बाद अब मंडला में दहशत: नलों से आ रहा नाली जैसा बदबूदार मटमैला पानी, बीमारी का सता रहा डर

Mandla News: मंडला जिले के अंबेडकर नगर वार्ड में दूषित पानी की सप्लाई से दहशत फैल गई है. पिछले दो महीनों से नलों में बदबूदार, गंदा पानी आ रहा है. इंदौर में दूषित पानी से हुई 10 मौतों के बाद यहां के निवासी बेहद डरे हुए हैं.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 03, 2026, 02:15 PM IST
Madhya Pradesh News: इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों का दुख अभी कम नहीं हुआ था कि अब मंडला के अंबेडकर नगर में भी दूषित पानी का ऐसा ही मामला सामने आया है. मंडला के अंबेडकर नगर वार्ड के लोग इस समय दूषित पानी की समस्या से जूझ रहे हैं. नलों से आने वाला पानी इतना बदबूदार और गंदा है कि लोगों को अब एक बड़े स्वास्थ्य संकट का डर सता रहा है. पिछले एक-दो महीने से लोग नगर पालिका अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

नलों से आ रहा नाली जैसा बदबूदार मटमैला पानी
दरअसल, मंडला नगर पालिका के अंबेडकर नगर वार्ड में दहशत का माहौल है. पिछले कुछ दिनों से नलों में बहुत गंदा पानी आ रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि नलों से आने वाले पानी में सीवेज जैसी तेज़, बदबू आ रही है. बाल्टियों में जमा किया गया पानी मटमैला और गंदा दिखता है, जिससे साफ पता चलता है कि यह पीने लायक नहीं है. इंदौर में दूषित पानी से हुई हालिया मौतों के बाद अंबेडकर नगर के लोग भी अब डर गए हैं. लोग बीमार पड़ने के डर से नल का पानी इस्तेमाल करने से बच रहे हैं. नतीजतन वार्ड के लोगों को अब बाहर से पानी खरीदना पड़ रहा है.

प्रशासन से लगाई जांच की गुहार
ग्रामीणो का कहना है कि यहां के लोग इस समस्या के बारे में लगातार नगर पालिका से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने मांग की है कि प्रशासन जल्द से जल्द पाइपलाइन की जांच करे और साफ पानी की सप्लाई सुनिश्चित करे. अब देखना यह है कि नगर पालिका प्रशासन इस गंभीर समस्या को ठीक करने में कितना समय लगाएगा, या फिर वे किसी बड़ी बीमारी फैलने का इंतज़ार कर रहे हैं.

इंदौर में दूषित पानी पीने से अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत 
बता दें कि भारते के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से अब तक 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक पांच महीने का बच्चा भी शामिल है. 200 से ज़्यादा मरीज़ों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. शुरुआत में 294 मरीज़ों को भर्ती किया गया था, जिनमें से 93 को डिस्चार्ज कर दिया गया है. लगभग 201 मरीज़ अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 32 ICU में हैं.

