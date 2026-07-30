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मंडला में सिस्टम की लाचारी? एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से किडनी मरीज की मौत, बेबस दिखे मां-बाप

मंडला जिले के सुनेहरा माल गांव के रहने वाले और किडनी के मरीज को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था. परिजनों का आरोप है कि रास्ते में एम्बुलेंस का ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया, जिससे समय पर ऑक्सीजन न मिलने के कारण युवक की मौत हो गई.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 30, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:40 AM IST
मंडला में सिस्टम की लाचारी? एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से किडनी मरीज की मौत, बेबस दिखे मां-बाप

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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