मंडला में सिस्टम की लाचारी? एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से किडनी मरीज की मौत, बेबस दिखे मां-बाप

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मंडला जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है. अजीत बरया नाम के एक किडनी मरीज की एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहते हुए रास्ते में ही मौत हो गई. परिवार का आरोप है कि 108 एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और समय पर ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण उस युवक की जान चली गई. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे सिस्टम की संवेदनशीलता पर सवाल उठ रहे हैं. हालांकि जी मीडिया इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह एक अहम सवाल खड़ा करता है कि क्या जिले की स्वास्थ्य सेवाएं जानलेवा साबित हो रही हैं?
एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से किडनी मरीज की मौत
दरअसल, मंडला जिले के ग्राम सुनेहरा माल निवासी किडनी मरीज अजीत बरया को गंभीर हालत में 108 एम्बुलेंस से अस्पताल लाया जा रहा था. परिवार वालों के मुताबिक रास्ते में ही एम्बुलेंस का ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया. ऑक्सीजन के लिए तड़पते अजीत का वीडियो अब सामने आया है, जिसमें उनके माता-पिता बेबस दिख रहे हैं और वह युवक अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसों के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है. परिवार वालों का आरोप है कि अगर समय पर ऑक्सीजन मिल जाती, तो अजीत की जान बच सकती थी. इस घटना के बाद 108 एम्बुलेंस सेवा की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.
परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिम्मेदार अधिकारी इस मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं. उनका कहना है कि 108 एम्बुलेंस सेवा उनके कंट्रोल में नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी उनके निर्देशों को नहीं मानती है. अब अहम सवाल यह है कि क्या 108 एम्बुलेंस सेवा जिसे जीवन बचाने वाली माना जाता है सच में जीवन रक्षक है, या लापरवाही की वजह से यह मौत का जरिया बनती जा रही है? पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है. फिलहाल इस परेशान करने वाले वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या ऑक्सीजन सिलेंडर न होने की वजह से एक नौजवान की जान चली गई? और अगर ऐसा है, तो आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यही सवाल अब पूरे मंडला जिले में गूंज रहा है.
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