Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3080473
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

कान्हा टाइगर रिजर्व में 5 दिन बाद फिर तेंदुए की संदिग्ध मौत, जवाब देने से कतरा रहे अधिकारी, उठे गंभीर सवाल

Mandla News: मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व में एक बार फिर तेंदुए की संदिग्ध मौत सामने आई है. किसली रेंज के सोंढर बीट अंतर्गत मोची दादर क्षेत्र में तेंदुए का शव मिला है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 20, 2026, 02:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कान्हा टाइगर रिजर्व में 5 दिन बाद फिर तेंदुए की संदिग्ध मौत, जवाब देने से कतरा रहे अधिकारी, उठे गंभीर सवाल

Kanha Tiger Reserve in Mandla: मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिज़र्व में वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर चिंताएं जताई गई हैं. मंडला ज़िले के इस मशहूर टाइगर रिज़र्व की किसली रेंज के सोंधर बीट के मोची दादर इलाके में संदिग्ध हालात में एक तेंदुए का शव मिला है. यह घटना 15 जनवरी को एक और तेंदुए की मौत की पुष्टि के बाद हुई है. इस घटना के बाद वन्यजीवों खासकर बाघों और तेंदुओं की सुरक्षा के लिए लागू किए गए सुरक्षा उपायों पर अब सवाल उठ रहे हैं.

जवाब देने से कतरा रहे अधिकारी
तेंदुए का शव मिलने के बाद टाइगर रिज़र्व मैनेजमेंट हरकत में तो आया, लेकिन विभाग के सीनियर अधिकारियों ने इस मामले पर खुलकर कुछ भी कहने से कतराते नजर आए. इससे शक और गहरा हो गया है. एक्सपर्ट्स और पर्यावरणविदों का मानना ​​है कि बाघों और तेंदुओं की लगातार हो रही मौतों को देखते हुए कान्हा टाइगर रिज़र्व के सर्विलांस सिस्टम और सुरक्षा इंतज़ामों की पूरी जांच होनी चाहिए. अगर समय पर ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह स्थिति वन्यजीव संरक्षण के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है.

6 बाघ और 3 तेंदुओं की मौत
इस तरह की घटनाओं के लगातार होने से वन विभाग के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. आंकड़ों के मुताबिक पिछले छह महीनों में कान्हा टाइगर रिजर्व में छह बाघ और तीन तेंदुओं की मौत हुई है, जो वन्यजीव संरक्षण के नज़रिए से बेहद चिंताजनक है.

Add Zee News as a Preferred Source

पार्क मैनेजमेंट पर उठ रहे गंभीर सवाल
बता दें कि इससे पहले 15 जनवरी को भी एक तेंदुए की मौत हुई थी. वहीं इसके पांच दिन बाद फिर से पार्क के सोंधर बीट, किसली रेंज के मोची दादर में एक और तेंदुए का शव मिलने से कई सवाल उठ रहे हैं. वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अगर इन मौतों के कारणों का पता नहीं लगाया गया और समय पर सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो कान्हा की वैश्विक प्रतिष्ठा को गंभीर झटका लग सकता है. क्योंकि लगातार हो रही बाघों की मौत चिंता विशष है. फिलहाल पूरा पार्क मैनेजमेंट और उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

mandla newsmp news

Trending news

Madhya Pradesh
दावोस में AI प्रोटीन नवाचार पर MP की बड़ी पहल, शिरू कंपनी ने दिखाई कृषि में रूचि
Madhya Pradesh
मध्यप्रदेश में निवेश, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वैश्विक कंपनियों से हुआ संवाद
mp news
'हनुमान जी को बुलाइए मुझे मिलना है...' जब धीरेंद्र शास्त्री से बच्चे ने कही ये बात
Madhya Pradesh
AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी में निवेश पर MP की पहल, दावोस में टच लैब कंपनी के साथ चर्चा
Madhya Pradesh
MP ने दिखाया ग्रीन एनर्जी विजन, राकेश शुक्ला ने राज्य सरकार की नीतियों की दी जानकारी
Madhya Pradesh
MP में 24 घंटे नवीकरणीय ऊर्जा की तैयारी, दावोस में अमारा राजा समूह से हुई अहम बैठक
Madhya Pradesh
MP मे टेक्नोलॉजी और नवाचार को मिलेगी नई दिशा, दावोस में इजराइल के साथ हुई चर्चा
bhopal news
गांव में नहीं रहना चाहती थी पत्नी, सनकी पति ने दबा दिया गला, फिर ससुरालवालों को...
madhya pradesh news
MP को टियर-2 टेक्नोलॉजी हब बनाने में बड़ा कदम, दावोस में HCL टेक के साथ हुई चर्चा
Mohan Yadav
युवा जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बने... मोहन यादव ने बताया क्या है MP सरकार का लक्ष्य