कान्हा टाइगर रिजर्व में 5 दिन बाद फिर तेंदुए की संदिग्ध मौत, जवाब देने से कतरा रहे अधिकारी, उठे गंभीर सवाल

Kanha Tiger Reserve in Mandla: मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिज़र्व में वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर चिंताएं जताई गई हैं. मंडला ज़िले के इस मशहूर टाइगर रिज़र्व की किसली रेंज के सोंधर बीट के मोची दादर इलाके में संदिग्ध हालात में एक तेंदुए का शव मिला है. यह घटना 15 जनवरी को एक और तेंदुए की मौत की पुष्टि के बाद हुई है. इस घटना के बाद वन्यजीवों खासकर बाघों और तेंदुओं की सुरक्षा के लिए लागू किए गए सुरक्षा उपायों पर अब सवाल उठ रहे हैं.

जवाब देने से कतरा रहे अधिकारी

तेंदुए का शव मिलने के बाद टाइगर रिज़र्व मैनेजमेंट हरकत में तो आया, लेकिन विभाग के सीनियर अधिकारियों ने इस मामले पर खुलकर कुछ भी कहने से कतराते नजर आए. इससे शक और गहरा हो गया है. एक्सपर्ट्स और पर्यावरणविदों का मानना ​​है कि बाघों और तेंदुओं की लगातार हो रही मौतों को देखते हुए कान्हा टाइगर रिज़र्व के सर्विलांस सिस्टम और सुरक्षा इंतज़ामों की पूरी जांच होनी चाहिए. अगर समय पर ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह स्थिति वन्यजीव संरक्षण के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है.

6 बाघ और 3 तेंदुओं की मौत

इस तरह की घटनाओं के लगातार होने से वन विभाग के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. आंकड़ों के मुताबिक पिछले छह महीनों में कान्हा टाइगर रिजर्व में छह बाघ और तीन तेंदुओं की मौत हुई है, जो वन्यजीव संरक्षण के नज़रिए से बेहद चिंताजनक है.

पार्क मैनेजमेंट पर उठ रहे गंभीर सवाल

बता दें कि इससे पहले 15 जनवरी को भी एक तेंदुए की मौत हुई थी. वहीं इसके पांच दिन बाद फिर से पार्क के सोंधर बीट, किसली रेंज के मोची दादर में एक और तेंदुए का शव मिलने से कई सवाल उठ रहे हैं. वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अगर इन मौतों के कारणों का पता नहीं लगाया गया और समय पर सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो कान्हा की वैश्विक प्रतिष्ठा को गंभीर झटका लग सकता है. क्योंकि लगातार हो रही बाघों की मौत चिंता विशष है. फिलहाल पूरा पार्क मैनेजमेंट और उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.

