कान्हा टाइगर रिजर्व में 9 दिनों में 6 बाघों की मौत, उजड़ा टाइगर 'अमाही' का पूरा कुनबा, विधायक ने लगाए गंभीर आरोप

Kanha Tiger Reserve Deaths-मध्यप्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व कान्हा नेशनल पार्क से दिल दहला देने वाली खबरें सामने आई हैं, यहां एक ही बाघ परिवार के अंत सहित कुल 6 बाघों की मौत पिछले 9 दिनों में हुई है. बाघों की मौत ने वन्यजीव प्रेमियों और प्रशासन को हैरान कर दिया है. इस घटना के बाद राजनीति भी गरमा गई है. बैहर विधायक संजय उइके ने कान्हा प्रबंधन की कार्यप्रमाणी पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए लापरवाही के आरोप लगाए हैं.

बाघिन अमाही का कुनवा खत्म

इस घटना में बाघिन T-141 (अमाही) का पूरा परिवार खत्म हो गया. 21 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच महज एक सप्ताह में पूरे परिवार का अस्तित्व ही खत्म हो गया. 21, 23 और 25 अप्रैल को क्रमश: पहले, दूसरे और तीसरे शावक की मौत हुई. वहीं 28 अप्रैल को बाघिन अमाही और उसके चौथे शावक ने भी दम तोड़ दिया.

अन्य बाघ भी मिला शव

वहीं जत्ता क्षेत्र में एक अन्य बाघ का शव मिलने से हड़कंप मच गया. बाघिन अमाही और उसके आखिरी शावक को बचाने के लिए मुक्की स्थित क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती किया गया था, जहां विशेषज्ञों की निगरानी के बावजूद भी उन्हें बचाया जा नहीं जा सका. अब इस मामले में स्थानीय राजनीति गरमा गई है.

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विधायक ने उठाए सवाल

इस मामले में बैहर विधायक संजय उइके ने कान्हा प्रबंधन को सीधे कटघरे में खड़ा किया है. विधायक ने पार्क प्रबंधन के 'फेफड़ों के इन्फेक्शन' वाले तर्क को सिरे से खारिज किया है. उन्होंने दावा किया कि बाघों की मौत बीमारी से नहीं, बल्कि भूख से हुई है. विभाग अपनी कमियों और गलतियों को छिपाने के लिए अलग-अलग बहाने बना रहा है. बाघों की मौत के पीछे प्रबंधन की भारी लापरवाही है.विधायक उइके ने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए.

अधिकारी न हो शामिल

उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया कि इस कमेटी में वन विभाग का कोई भी अधिकारी शामिल न हो, ताकि जांच निष्पक्ष रहे. उन्होंने विश्वास जताया कि स्वतंत्र जांच होने पर 'दूध का दूध और पानी का पानी' हो जाएगा. फिलहाल, कान्हा प्रबंधन बचाव की मुद्रा में है, लेकिन एक साथ इतने बाघों की मौत ने राष्ट्रीय उद्यान की सुरक्षा और मॉनिटरिंग व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. वर्तमान में कान्हा नेशनल पार्क में बाघों पर मानो शामत सी आ पड़ी है.(रिपोर्ट-आशीष श्रीवास)

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