मंडला के PM श्री स्कूल में शिक्षक नहीं, कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे छात्र-पालक, 3 दिन का अल्टीमेटम

कक्षाएं संचालित करने के निर्देश

इसको लेकर जनजातीय कार्य विभाग के अतिरिक्त आयुक्त विष्णु सिंगोर ने कहा कि बिलगांव में पहले हाई स्कूल तक की कक्षाएं संचालित थीं. रैमसा के माध्यम से इस स्कूल का कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए उन्नयन कराया गया है. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 11वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि शिक्षकों के वेतन का भुगतान जनजातीय कार्य विभाग द्वारा किया जाता है. बिलगांव में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों की स्वीकृति शासन से नहीं मिलने के कारण विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मोहगांव द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की गई है. हालांकि, विभाग द्वारा भोपाल मुख्यालय को पत्राचार कर दिया गया है और दूरभाष के माध्यम से भी सूचना दी गई है.