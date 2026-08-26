मंडला के PM श्री स्कूल में शिक्षक नहीं, कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे छात्र-पालक, 3 दिन का अल्टीमेटम

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Mandla PM Shri School: मध्य प्रदेश के मंडला में स्कूल तो पीएम श्री हायर सेकेंडरी बन गया, लेकिन पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं हैं. शिक्षकों की कमी से नाराज छात्र-छात्राएं, अभिभावक और स्थानीय जनप्रतिनिधि कलेक्ट्रेट पहुंच गए. उन्होंने शिक्षक और अतिथि शिक्षक की तत्काल नियुक्ति की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि तीन दिन में मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा.
मामला जनपद मोहगांव के पीएम श्री हाई स्कूल बिलगांव का बताया जा रहा है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि आरोप है कि स्कूल का उन्नयन कर इसे पीएम श्री हायर सेकेंडरी स्कूल तो बना दिया गया, लेकिन विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई. शिक्षकों के अभाव में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. छात्र-छात्राओं और अभिभावकों का कहना है कि शिक्षक नहीं होने से पढ़ाई चौपट हो रही है और इसका सीधा असर बच्चों के भविष्य पर पड़ रहा है.
शिक्षक की नियुक्ति की मांग
शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर ग्रामीण पहले भी जनसुनवाई में आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसी से नाराज छात्र-छात्राएं, स्थानीय जनप्रतिनिधि और अभिभावक कलेक्ट्रेट पहुंचे और अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखी. उनका कहना है कि स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. उनकी मांग है कि तत्काल शिक्षक और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाए.
एक भी शिक्षक नहीं है
ग्राम बिलगांव के सरपंच लमतु सिंह धुर्वे का कहना है कि, पीएम श्री स्कूल में सत्र बीत गया, लेकिन आज भी एक भी शिक्षक नहीं है. मैं 19 मई को भी आया, 28 जुलाई को भी आया और आज 25 अगस्त को भी आया हूं. मेरा प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द शिक्षकों की पदपूर्ति की जाए. अन्यथा 7 सितंबर से पेपर हैं और बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है. शिक्षक नहीं हैं तो बच्चे भी कह रहे हैं कि अगर शिक्षक नहीं आए तो 7 सितंबर की परीक्षा का बहिष्कार करेंगे.
तीन दिन का दिया अल्टीमेटम
वहीं प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया है. उनका कहना है कि अगर तीन दिन के भीतर शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की गई तो वे आंदोलन को और उग्र करेंगे. जिला प्रशासन ने जल्द ही शिक्षकों की व्यवस्था करने का भरोसा दिया है.
कक्षाएं संचालित करने के निर्देश
इसको लेकर जनजातीय कार्य विभाग के अतिरिक्त आयुक्त विष्णु सिंगोर ने कहा कि बिलगांव में पहले हाई स्कूल तक की कक्षाएं संचालित थीं. रैमसा के माध्यम से इस स्कूल का कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए उन्नयन कराया गया है. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 11वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि शिक्षकों के वेतन का भुगतान जनजातीय कार्य विभाग द्वारा किया जाता है. बिलगांव में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों की स्वीकृति शासन से नहीं मिलने के कारण विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मोहगांव द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की गई है. हालांकि, विभाग द्वारा भोपाल मुख्यालय को पत्राचार कर दिया गया है और दूरभाष के माध्यम से भी सूचना दी गई है.
कुछ शिक्षक अटैचमेंट पर
विष्णु सिंगोर ने कहा कि कुछ शिक्षक अटैचमेंट पर हैं और उन्हें उनके मूल पदस्थापन स्थल पर भेजे जाने की बात सामने आई है. जिला प्रशासन के स्पष्ट निर्देश थे कि जिन शिक्षकों का तबादला किया गया है, उन्हें 23 जून तक अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त कर दिया जाए. यदि कहीं ऐसा नहीं हुआ है तो मामले की जांच कर तत्काल कार्रवाई कराई जाएगी. फिलहाल छात्रों और अभिभावकों की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर है. अब देखना होगा कि तीन दिन के अल्टीमेटम के भीतर स्कूल में शिक्षकों की व्यवस्था होती है या फिर प्रदर्शनकारी आंदोलन का रास्ता अपनाते हैं.
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