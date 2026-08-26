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मंडला के PM श्री स्कूल में शिक्षक नहीं, कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे छात्र-पालक, 3 दिन का अल्टीमेटम

Mandla School News: मंडला के बिलगांव स्थित पीएम श्री हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र-छात्राओं, अभिभावकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया. उन्होंने तत्काल शिक्षक और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है.

Written ByVimlesh MishraEdited ByManish kushawah
Published: Aug 26, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 02:10 PM IST
मंडला के PM श्री स्कूल में शिक्षक नहीं, कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे छात्र-पालक, 3 दिन का अल्टीमेटम
Image Credit: ZEE MEDIA

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Vimlesh Mishra

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विमलेश मिश्रा, मध्य प्रदेश के मंडला जिले से रिपोर्टर हैं

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