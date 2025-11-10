बीजेपी नेता की विदेश यात्रा पड़ी महंगी! एमपी में खाली घर देख चोरों ने अलमारी तोड़ साफ कर दिया सब कुछ

Mandla BJP Leader Theft: मंडला के पिपरिया गांव में बीजेपी नेता यतीन्द्र मोहन विश्वकर्मा के सूने घर को चोरों ने निशाना बनाया. बताया जा रहा है कि नेता जी अमेरिका गए थे और चोरों ने इस दौरान नकदी और आभूषण ले उड़े. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
Trending Photos
BJP Leader House Robbery: मध्य प्रदेश के मंडला जिले के निवास थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव में शनिवार रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है. यहां बीजेपी नेता और निवास मंडल के पूर्व अध्यक्ष यतीन्द्र मोहन विश्वकर्मा के घर को चोरों ने निशाना बनाया. मिली जानकारी के मुताबिक, नेता इस समय अपने छोटे बेटे से मिलने अमेरिका गए हुए हैं. इसी का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर पूरी तरह उथल-पुथल मचा दी.
रविवार सुबह पड़ोसियों ने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और दरवाजा खुला पड़ा है. शक होने पर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. जबलपुर में रहने वाले बीजेपी नेता के बड़े बेटे को भी चोरी की जानकारी दी गई. सूचना मिलते ही निवास थाना प्रभारी वर्षा पटेल टीम के साथ मौके पर पहुंचीं और घर का निरीक्षण किया, जहां अलमारियां खुली और सामान बिखरा मिला.
सोने का ज्वेलरी गायब
पुलिस ने जांच के लिए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वायड को भी बुलाया. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अलमारी से सोने-चांदी के आभूषण और कुछ नकदी चोरी हुई है. खासतौर पर कीमती मंगलसूत्र समेत कई ज्वेलरी आइटम गायब हैं. हालांकि परिवार के लौटने के बाद ही चोरी गए सामान का पूरा विवरण सामने आ सकेगा.
पुलिस ने खंगाले CCTV
वहीं थाना प्रभारी वर्षा पटेल ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और वैज्ञानिक तरीकों से जांच जारी है. पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. निवास पुलिस टीम इलाके के आसपास संदिग्धों की तलाश में जुट गई है. पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही इस चोरी का खुलासा किया जाएगा.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!