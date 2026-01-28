जब हवा में उड़कर दुकान काउंटर के पार पहुंचा बैल, इस छलांग को देख लोगों की फटी रह गई आंखें; इंटरनेट पर मचा तहलका

Mandla News: मध्य प्रदेश के मंडला से दो बैलों के भिड़ंत का हैरान करने वाला वीडियों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने जहां लोगों को दंग किया है वहीं नगर पालिका के कार्य करने के तरीकों और अनदेखी पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं. दरअसल वीडियो में दो बैल आपस में भिड़ते हुए दिखाई देते हैं. लड़ाई इतनी उग्र हो जाती है कि बैल एक दुकान के पास पहुंचते हैं और दुकान के काउंटर से छलांग लगाते हुए एक बैल दुकान के अंदर घुस जाता है.

बैल ने मचाई दहशत

पूरी घटना सीसीटीवी पर कैद हुई है जिसका फुटेज अब वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडीयो में पहले दुकान का फुटेज दिखाई देता है जहां दुकानदार और ग्राहक अचानक से भागते हुए दिखाई देते हैं. कुछ ही सेकेंड बाद उन्हें दो बैल भिड़ते हुए दुकान की ओर आते दिखाई देते हैं. मौके पर मौजूद लोग बैलों को जैसे तैसे भगाने की कोशिश करते लेकिन उनकी कोशिश नाकाम हो जाती है और कुछ ही मिनट में एक बैल दुकान की काउंटर से छलांग लगाते हुए दुकान के अंदर घुस जाता है.

बैल ने एथलैटिक्स की तरह लगाई छलांग

जैसी एक बैल काउंटर से छलांग लगाती है दुकान में अफरा तफरी मच जाती है. आसपास मौजूद लोग जान बचाकर भागने लगते हैं. वहीं दूसरा बैल भी दुकान को कुछ दूरी से टूकूर-टूकर देखता है और फिर वापस चला जाता है. दुकान के अंदर बैल के घुसते ही पूरा सामान तहस नहस हो जाता है. काउंटर पर लगी मार्बल भी बीच से टूट जाती है.इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुकानदार को भारी नुकसान उठाना पड़ा है.

Add Zee News as a Preferred Source

दुकानदार की लोगों ने की तारीफ

इस बीच वीडियो में कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दिए जो दुकान के अंदर घुसी बैल की फोटो खींचने के लिए आए थे. चेहरे पर डर और हाछ में फोन लिए वे इस घटना को रिकोर्ड कर रहे थे. हालांकि इस बीच दुकानदार ने बैल को दुकान से बाहर निकालने के लिए कड़ी मशक्कत की. बैल जबतक दुकान से बाहर नहीं निकला वो प्रयास करता रहा. आखिरकार जैसे-तैसे अन्य लोगों की सहायता से बैल को दुकान से बाहर निकाला गया. वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखी जा रही है. लोग कॉमेंट्स में दुकानदार की तारीफ कर रहें तो कुछ चुटकी लेते दिखाई दे रहे.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. मंडला की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.