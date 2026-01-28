Advertisement
जब हवा में उड़कर दुकान काउंटर के पार पहुंचा बैल, इस छलांग को देख लोगों की फटी रह गई आंखें; इंटरनेट पर मचा तहलका

MP News: दो बैलों ने ऐसा आतंक मचाया कि वर्चुअल दुनिया में भी भूचाल आ गया. घटना मंडला की है जहां दो बैलों की लड़ाई ने दुकानदार को हजारों का नुकसान करवा दिया. बैलों की लड़ाई और जंप ने लोगों को हैरान किया है. वीडियो को अबतक करोड़ों लोगों ने देखा है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 28, 2026, 02:41 PM IST
Mandla News: मध्य प्रदेश के मंडला से दो बैलों के भिड़ंत का हैरान करने वाला वीडियों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने जहां लोगों को दंग किया है वहीं नगर पालिका के कार्य करने के तरीकों और अनदेखी पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं. दरअसल वीडियो में दो बैल आपस में भिड़ते हुए दिखाई देते हैं. लड़ाई इतनी उग्र हो जाती है कि बैल एक दुकान के पास पहुंचते हैं और दुकान के काउंटर से छलांग लगाते हुए एक बैल दुकान के अंदर घुस जाता है.

बैल ने मचाई दहशत
पूरी घटना सीसीटीवी पर कैद हुई है जिसका फुटेज अब वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडीयो में पहले दुकान का फुटेज दिखाई देता है जहां दुकानदार और ग्राहक अचानक से भागते हुए दिखाई देते हैं. कुछ ही सेकेंड बाद उन्हें दो बैल भिड़ते हुए दुकान की ओर आते दिखाई देते हैं. मौके पर मौजूद लोग बैलों को जैसे तैसे भगाने की कोशिश करते लेकिन उनकी कोशिश नाकाम हो जाती है और कुछ ही मिनट में एक बैल दुकान की काउंटर से छलांग लगाते हुए दुकान के अंदर घुस जाता है.

बैल ने एथलैटिक्स की तरह लगाई छलांग
जैसी एक बैल काउंटर से छलांग लगाती है दुकान में अफरा तफरी मच जाती है. आसपास मौजूद लोग जान बचाकर भागने लगते हैं. वहीं दूसरा बैल भी दुकान को कुछ दूरी से टूकूर-टूकर देखता है और फिर वापस चला जाता है. दुकान के अंदर बैल के घुसते ही पूरा सामान तहस नहस हो जाता है. काउंटर पर  लगी मार्बल भी बीच से टूट जाती है.इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुकानदार को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. 

दुकानदार की लोगों ने की तारीफ
इस बीच वीडियो में कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दिए जो दुकान के अंदर घुसी बैल की फोटो खींचने के लिए आए थे. चेहरे पर डर और हाछ में फोन लिए वे इस घटना को रिकोर्ड कर रहे थे. हालांकि इस बीच दुकानदार ने बैल को दुकान से बाहर निकालने के लिए कड़ी मशक्कत की. बैल जबतक दुकान से बाहर नहीं निकला वो प्रयास करता रहा. आखिरकार जैसे-तैसे अन्य लोगों की सहायता से बैल को दुकान से बाहर निकाला गया. वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखी जा रही है. लोग कॉमेंट्स में दुकानदार की तारीफ कर रहें तो कुछ चुटकी लेते दिखाई दे रहे.

