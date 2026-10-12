/स्कूल के आगे अचानक रुका मोहन यादव का काफिला: बच्चों से पूछा- कैसी चल रही पढ़ाई, CM का अंदाज देख खिल उठे नन्हें चेहरे

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपनी सादगी लिए जाने जाते हैं और कई बार अपना काफिला रोककर अचानक जनता के बीच पहुंच जाते हैं. इसका एक और नजारा सोमवार (12 अक्टूबर) को देखने को मिला, जब सीएम डॉ. मोहन यादव मंडला जिले के टटारी में स्कूल के सामने अपना काफिला रोक दिया और बच्चों के बीच पहुंच गए. उस दौरान एक बेहद प्यारा और अनूठा नजारा देखने को मिला. अचानक प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर न सिर्फ बच्चे बल्कि टीचर्स भी बेहद खुश नजर आए. बच्चों के चेहरों पर बड़ी-बड़ी मुस्कान बिखर गईं और पूरे स्कूल में उत्साह का माहौल बन गया.