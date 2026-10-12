/स्कूल के आगे अचानक रुका मोहन यादव का काफिला: बच्चों से पूछा- कैसी चल रही पढ़ाई, CM का अंदाज देख खिल उठे नन्हें चेहरे

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपनी सादगी लिए जाने जाते हैं और कई बार अपना काफिला रोककर अचानक जनता के बीच पहुंच जाते हैं. इसका एक और नजारा सोमवार (12 अक्टूबर) को देखने को मिला, जब सीएम डॉ. मोहन यादव मंडला जिले के टटारी में स्कूल के सामने अपना काफिला रोक दिया और बच्चों के बीच पहुंच गए. उस दौरान एक बेहद प्यारा और अनूठा नजारा देखने को मिला. अचानक प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर न सिर्फ बच्चे बल्कि टीचर्स भी बेहद खुश नजर आए. बच्चों के चेहरों पर बड़ी-बड़ी मुस्कान बिखर गईं और पूरे स्कूल में उत्साह का माहौल बन गया.
दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने तय कार्यक्रम के तहत टटारी हेलीपैड की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में एक प्राइवेट पब्लिक स्कूल के पास उनका काफिला अचानक रुक गया. स्कूल में उस वक्त बच्चों की रूटीन प्रार्थना सभा (असेंबली) चल रही थी. बच्चों को प्रार्थना करते देख मुख्यमंत्री खुद को रोक नहीं पाए और सीधे स्कूल परिसर में पहुंच गए.
बच्चों से की आत्मीय बातचीत
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बेहद सहज और अभिभावक वाले अंदाज में बच्चों से मेल-जोल बढ़ाया. उन्होंने बच्चों के पास जाकर उनके नाम पूछे, वे किस क्लास में पढ़ते हैं यह जाना और उनकी पढ़ाई-लिखाई के बारे में आत्मीयता से बातचीत की. बच्चों ने भी बड़े उत्साह के साथ मुख्यमंत्री के सवालों के जवाब दिए.
खूब मन लगाकर पढ़ने की दी सीख
बच्चों को दुलारते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें जीवन में आगे बढ़ने और खूब मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया. बच्चों के साथ उनका यह अपनत्व और खुला संवाद देखकर वहां मौजूद शिक्षकों ने भी इस पहल की सराहना की. एक व्यस्त प्रशासनिक दौरे के बीच मुख्यमंत्री का इस तरह अचानक स्कूली बच्चों से मिलना और उनके साथ कुछ समय बिताना इलाके में चर्चा का विषय बन गया है. मुख्यमंत्री की इस अप्रत्याशित उपस्थिति से विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे और विद्यालय परिसर में हर्ष और उत्साह का माहौल बन गया.
जब नाश्ते की दुकान पर पहुंच गए थे सीएम मोहन यादव
यह पहला मौका नहीं है, जब सीएम मोहन यादव अचानक इस तरह लोगों के बीच पहुंच गए हों. इस साल मई में इंदौर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सुरक्षा और प्रोटोकॉल को दरकिनार कर राजवाड़ा की सड़कों पर आम इंसान की तरह घूमते नजर आए थे. उन्होंने टेम्पो ट्रेवलर बस में सफर किया और अपने चिर-परिचित अंदाज में अचानक अन्ना भैया के नाश्ते की दुकान पर पहुंच गए. इतना ही नहीं, सीएम मोहन यादव ने आम लोगों की तरह आम जनता के साथ बैठकर नाश्ता भी किया था और चाय पी थी.