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स्कूल के आगे अचानक रुका मोहन यादव का काफिला: बच्चों से पूछा- कैसी चल रही पढ़ाई, CM का अंदाज देख खिल उठे नन्हें चेहरे

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को मंडला जिले के टटारी में स्कूल के सामने अचानक अपना काफिला रुकवाया और बच्चों के बीच पहुंच गए. उन्होंने बच्चों से स्नेहपूर्वक बातचीत की, उनके नाम पूछे और यह भी जाना कि वे किस कक्षा में पढ़ते हैं और उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है?

Written ByZee News Desk
Published: Oct 12, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 04:42 PM IST
स्कूल के आगे अचानक रुका मोहन यादव का काफिला: बच्चों से पूछा- कैसी चल रही पढ़ाई, CM का अंदाज देख खिल उठे नन्हें चेहरे

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