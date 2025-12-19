Advertisement
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

कड़ाके की ठंड से MP में दोगुना हुआ जंगल सफारी का मजा, ऐसा है कान्हा टाइगर रिजर्व का मौसम

Kanha Tiger Reserve: मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के बीच जंगल सफारी का आनंद भी बढ़ गया है. कान्हा टाइगर रिजर्व में मौसम अच्छा होने से यहां पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ गई है. 

Dec 19, 2025
कान्हा टाइगर रिजर्व में बढ़ी पर्यटकों की भीड़
कान्हा टाइगर रिजर्व में बढ़ी पर्यटकों की भीड़

MP News: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कान्हा टाइगर रिजर्व में भी पर्यटकों की भीड़ बढ़ रही है. इन दिनों कड़ाके की ठंड के बावजूद पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है. कान्हा के जंगलों में ठंड फिलहाल तेज है, यहां न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जिससे सुबह–सुबह घना कोहरा और ठिठुरन साफ महसूस की जा सकती है, ठंड के इस मौसम में भी देशी और विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में कान्हा पहुंच रहे हैं, क्योंकि सुबह की जंगल सफारी का रोमांच कुछ अलग ही होता है.वहीं नए साल को लेकर भी यहां बुकिंग भी तेज हो गई है. 

कोहरे का असर

ठंडी हवा और कोहरे से ढका जंगल और जंगली जीवों की हलचल पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रही है. खास बात यह है कि सुबह के वक्त यहां पर्यटकों को बाघों का भी दीदार हो रहा है. जिससे सफारी का मजा दोगुना हो जाता है. बाघ देखने की उम्मीद में पर्यटक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. हरियाणा से आए एक पर्यटक ने बताया कि ठंड के मौसम में कान्हा घूमने का अनुभव ही अलग होता है. सुबह की सफारी बेहद रोमांचक रहती है और हम बाघ को देखने के लिए काफी उत्साहित हैं.

1 जनवरी की तैयारियां 

कान्हा टाइगर रिजर्व में 1 जनवरी की भी तैयारियां शुरू हो गई है, यहां के होटलों और रिसॉर्ट भी एटवांस बुकिंग शुरू हो गई है, क्योंकि पर्यटकों की इस बार अच्छी खासी संख्या आने की उम्मीद की जा रही है. मौसम विभाग के मुताबिक 1 जनवरी तक ठंड का असर और तेज होगा ऐसे में पर्यटकों की संख्या इस बार अच्छी खासी रह सकती है. कान्हा टाइगर रिजर्व में हर साल पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है. 

मंडला में तेज ठंड 

मंडला जिले में तेज ठंड होना शुरू हो गई है, यहां पिछले 10 से 12 दिनों में तापमान 7 से 8 डिग्री के बीच बना हुआ है, जिससे सुबह और रात के वक्त ठंड सबसे ज्यादा तेज हो रही है. गुरुवार को भी जिले में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री हो गया था, जबकि अधिकतम तापमान भी 27 डिग्री ही था. ऐसे में अब दोपहर में भी हल्की ठंड असर दिख रहा है.

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

