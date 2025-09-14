मंडला में पानी पीने से 4 लोगों की मौत, डायरिया की आशंका; दहशत में ग्रामीण
मंडला में पानी पीने से 4 लोगों की मौत, डायरिया की आशंका; दहशत में ग्रामीण

Mandla News: मध्य प्रदेश के मंडला में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है. जहां दुषित पानी पीने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई. इस घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 14, 2025, 10:55 PM IST
मंडला । जिले के घुघरी तहसील के ग्राम सिमरिया में कथित डायरिया के प्रकोप से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है. ये मौतें बीते 3 दिनों में हुई हैं. जिसमें नरमदिया केराम, देवसिंह केराम, मुन्ना केराम ओर 18 माह के बच्चे आदित्य केराम की मौतें हुई है. मरने वालों में मां, उसके दो पुत्र और एक नाती शामिल है.

इन मौतों के बाद न सिर्फ ग्राम सिमरिया बल्कि घुघरी तहशील क्षेत्र में हड़कंप है, बल्कि पीएचई, स्वास्थ्य विभाग और क्षेत्र का प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है. स्वास्थ्य विभाग क्षेत्र के ग्रामीणों के हेल्थ चेकअप में लगा है तो पीएचई विभाग क्षेत्र के कुओं, हेंडपंप और अन्य जल स्रोतों के क्लोरीनेशन में लगा है. वहीं प्रशासनिक अमला अन्य व्यवस्थाएं देख रहा है.

घटना के बाद ग्रामीणों में रोष है और वो पीएचई विभाग ओर स्वास्थ्य विभाग को लापरवाह बता रहा है और कह रहे हैं कि मौतें इनकी लापरवाही का नतीजा है. वहीं पीएचई विभाग के एसडीओ का कहना है कि क्षेत्र में सभी जल स्रोतों का बारिश के पहले ओर समय समय पर क्लोरीनेशन किया जाता है तो स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि स्वास्थ्य महकमे के लोग क्षेत्र में हमेशा मौजूद रहते है. जबकि क्षेत्र के एसडीएम का कहना है कि हालातों पर बराबर नजर है.

पीएचई विभाग की लापरवाही
दूसरी तरफ स्थानीय कांग्रेस विधायक नारायण सिंह पट्टा इन मौतों का जिम्मेदार दूषित पानी और पीएचई विभाग की लापरवाही को बता रहे हैंय फिलहाल इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप है और ग्रामीण दहशत में हैं. वहीं बड़ा सवाल यह है कि इन 4 मौतों की वजह क्या है. बता दें कि घुघरी तहसील के वनांचल क्षेत्रों में हर साल बारिश के दौरान इस तरह से मौतों की खबरें आती हैं. वहीं बड़ी बात यह भी है कि मण्डला जिला प्रदेश की पीएचई मंत्री सम्पतिया उइके का जिला है. जहां के ऐसे हालात हैं.

रिपोर्ट- विमलेश मिश्रा, जी मीडिया मंडला

;