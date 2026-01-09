सिस्टम की बड़ी लापरवाही! दिव्यांग दंपत्ति को नहीं मिला पीएम आवास योजना का लाभ, 5-6 साल से सरकारी दफ्तर के काट रहे चक्कर

PM Awas Yojana in Mandla: सरकार बार-बार कहती है कि हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा और दिव्यांगों को योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी. प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम सुनते ही सुरक्षित छत और सम्मानजनक जीवन का सपना दिखाया जाता है. लेकिन मंडला जिले के एक आदिवासी गांव में रहने वाला दिव्यांग दंपत्ति आज भी कच्चे मकान में रहने को मजबूर है. दीवारें कमजोर हैं, छत टपकती है और हर बारिश उनके लिए डर लेकर आती है. योजनाओं के बड़े दावों के बीच इस परिवार का सपना आज भी अधूरा है.

यह दिव्यांग व्यक्ति दोनों हाथ-पैर से असमर्थ है, फिर भी हिम्मत हारने के बजाय मेहनत करके परिवार का पालन-पोषण कर रहा है. पिछले पांच-छह सालों से वह प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पंचायत से लेकर जिला स्तर तक दफ्तरों के चक्कर काट चुका है. आवेदन दिए, फॉर्म भरे, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला. कभी कहा गया नाम जुड़ जाएगा, कभी फाइल प्रक्रिया में है. इस दौरान उसका कच्चा घर और ज्यादा जर्जर हो गया, लेकिन सिस्टम की फाइलें वहीं की वहीं रहीं.

जीवन की सबसे बड़ी परेशानी

दिव्यांग व्यक्ति की पत्नी भी शारीरिक रूप से असमर्थ है और उनके दो छोटे बच्चे हैं. बरसात के दिनों में पूरा घर कीचड़ और सीलन से भर जाता है. रात में सोते समय डर बना रहता है कि कहीं दीवार गिर न जाए. बच्चों की सुरक्षा को लेकर माता-पिता हर पल चिंता में रहते हैं. परिवार का कहना है कि अगर पक्का मकान मिल जाए तो जीवन की सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी. लेकिन सरकारी योजना का लाभ आज तक इस परिवार तक नहीं पहुंच पाया है.

सालों तक इंतजार क्यों कराया ?

हैरानी की बात यह है कि इतनी गंभीर स्थिति के बावजूद इस परिवार को लगातार टालमटोल का सामना करना पड़ रहा है. कभी कहा जाता है अधिकारी मीटिंग में हैं, कभी साहब मौजूद नहीं हैं, तो कभी बाद में आने को कह दिया जाता है. हर बार उम्मीद लेकर जाने वाला यह परिवार खाली हाथ लौट आता है. सवाल यह है कि जब एक दिव्यांग व्यक्ति पूरी पात्रता रखता है, तो फिर उसे सालों तक इंतजार क्यों कराया जा रहा है. क्या जमीनी हकीकत कागजी प्रक्रियाओं में दबकर रह गई है?

स्वीकृति के बाद मिलेगी स्वीकृति

प्रशासन का कहना है कि मामला जांच में आया है और संबंधित व्यक्ति का नाम आवास सूची में शामिल हो चुका है. अधिकारियों के अनुसार, जैसे ही स्वीकृति मिलेगी, उसे योजना का लाभ दिया जाएगा. हालांकि परिवार के लिए सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि यह 'जल्द' कब आएगा. जिस व्यक्ति का जीवन पहले ही संघर्षों से भरा है, वह और कितना इंतजार करे? प्रधानमंत्री आवास योजना का सपना कब हकीकत बनेगा, और कब यह दिव्यांग परिवार सुरक्षित छत के नीचे चैन की सांस ले पाएगा.

रिपोर्टः विमलेश मिश्रा, मंडला

