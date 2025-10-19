Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2967567
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP में कुत्तों का कहर, आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों को किया लहूलुहान, चुन-चुन कर बना रहे निशाना

Mandla News: मंडला जिले में आवारा कुत्तों का लगातार बढ़ता आतंक एक बड़ी समस्या बन गया है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में दहशत का माहौल है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 19, 2025, 05:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP में कुत्तों का कहर, आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों को किया लहूलुहान, चुन-चुन कर बना रहे निशाना

Mandla News: मध्य प्रदेश के मंडला जिले में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. चार दिन पहले बिछिया क्षेत्र में दर्जनों लोगों को शिकार बनाने के बाद, अब शहर से लगे बिनेका और खेरी गांवों में कुत्तों ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को लहूलुहान कर दिया है. घायलों में बच्चे, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर है और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है. कुत्तों ने घर पर काम कर रहे लोगों और राहगीरों पर भी हमला किया है, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई है. लगातार बढ़ रहे इन मामलों के बावजूद स्थानीय और जिला प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं. 

आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों को किया लहूलुहान
दरअसल,  कुछ दिन पूर्व बिछिया जनपद के कई गांवों में डॉग बाइट की घटनाएं सामने आई थीं, और अब शहर से लगे बिनेका और खेरी गांव में भी कुत्तों ने कहर बरपाया है. आज हुई घटना में कुत्तों ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को लहूलुहान कर दिया, जिनमें महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हैं. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

लोगों में दहशत का माहौल
पीड़ितों के मुताबिक कुत्तों ने घर में काम करने वालों के साथ-साथ आने-जाने वालों पर भी हमला किया है. कुत्तों के आतंक से गांव और शहर दोनों इलाकों में दहशत फैल गई है, और कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं के बावजूद, स्थानीय व जिला प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है. फिलहाल, घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. डॉक्टर के मुताबिक सभी का इलाज किया जा रहा है. सामान्य लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गईं है जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को भर्ती करके उनकी निगरानी की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

mp newsmandla news

Trending news

chhattisgarh news
मां ने बेटे का दबाया गला, बचकर भागा तो बेटी का घोंटा गला, फिर खुद ने भी दी जान
mp news
चाचा ने भतीजी पर फेंका एसिड, जमीन पर पटककर घसीटा, मेढ़ को लेकर हुआ था विवाद
mp news
मंदसौर में 100 किसानों को मुआवजा लौटाने का नोटिस, वापस मांगी गई मुआवजे की राशि
chhattisgarh news
'मैं शहर का बाप हूं', हिस्ट्रीशीटर ने युवक को जमकर पीटा, पत्नी के पैर भी चुमवाए
mp news
MP में पेपर स्टाम्प बंद! ई-स्टाम्प से होगी हर ट्रांजेक्शन की डिजिटल निगरानी, जानिए
mp news
तस्करों से 50 लाख में डील! सिवनी के बाद मंदसौर में खाकी पर लगा बड़ा दाग, 4 सस्पेंड
mp news
MP का महालक्ष्मी मंदिर बना 'कुबेर का खजाना', 2 करोड़ के कैश-आभूषणों से सजा मंदिर
indore news
इंदौर किन्नर विवाद में नया मोड़! जल्द गठित हो सकती है नई SIT, महामंडलेश्वर बोले....
MP Crime News
दहेज में नहीं दी मुर्रा 'भैंस', ससुराल वाले करते थे प्रताड़ित, नवविवाहिता ने दी जान
Mandsaur News
उड़कर आया मंदसौर का ये अनोखा कुबेर मंदिर! कभी बंद नहीं होते कपाट, जानें मान्यता