MP में कुत्तों का कहर, आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों को किया लहूलुहान, चुन-चुन कर बना रहे निशाना

Mandla News: मध्य प्रदेश के मंडला जिले में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. चार दिन पहले बिछिया क्षेत्र में दर्जनों लोगों को शिकार बनाने के बाद, अब शहर से लगे बिनेका और खेरी गांवों में कुत्तों ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को लहूलुहान कर दिया है. घायलों में बच्चे, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर है और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है. कुत्तों ने घर पर काम कर रहे लोगों और राहगीरों पर भी हमला किया है, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई है. लगातार बढ़ रहे इन मामलों के बावजूद स्थानीय और जिला प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं.

आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों को किया लहूलुहान

दरअसल, कुछ दिन पूर्व बिछिया जनपद के कई गांवों में डॉग बाइट की घटनाएं सामने आई थीं, और अब शहर से लगे बिनेका और खेरी गांव में भी कुत्तों ने कहर बरपाया है. आज हुई घटना में कुत्तों ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को लहूलुहान कर दिया, जिनमें महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हैं. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

लोगों में दहशत का माहौल

पीड़ितों के मुताबिक कुत्तों ने घर में काम करने वालों के साथ-साथ आने-जाने वालों पर भी हमला किया है. कुत्तों के आतंक से गांव और शहर दोनों इलाकों में दहशत फैल गई है, और कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं के बावजूद, स्थानीय व जिला प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है. फिलहाल, घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. डॉक्टर के मुताबिक सभी का इलाज किया जा रहा है. सामान्य लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गईं है जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को भर्ती करके उनकी निगरानी की जा रही है.

